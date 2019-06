Тенис Приказката на Конта в Париж продължава към полуфиналите! 04 юни 2019 | 16:33 - Обновена 0



Безупречен сервис и невероятна прецизност от основната линия позволиха на Йохана Конта да продължи изключителното си представяне в сезона на клей с класиране на полуфиналите на “Ролан Гарос”! Британката, която никога досега не бе прескачала първи кръг в Париж и имаше само седем победи на червено преди началото на настоящата клей кампания, разгроми Слоун Стивънс с 6:1, 6:4 за само 71 минути игра. "This is my first match on the new Chatrier, and to play one of the best players in the world and to play at the level I did I feel really proud of myself"



What a match, @JohannaKonta #RG19 pic.twitter.com/PyyBTNy8RE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019 Следващата й опонентка ще бъде Маркета Вондрусова и Петра Мартич, които също са в доста добра форма, но вече изглежда неминуемо Конта да бъде считана за фаворитка за участие на финала. Британката за трети път в кариерата си е полуфиналистка в турнир от “Голям шлем”, като беше първата британка на четвъртфинал в Париж от 1983 година насам (Джо Дури). No stopping Jo?



Konta is one set away from her first Roland-Garros semi-final, taking the first set 6-1 over Stephens.



https://t.co/xHm8Kpq1iW #RG19 pic.twitter.com/cUlCwqQxv0 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019 Конта постигна трета победа над Стивънс през 2019-а и докато първата бе на твърди кортове в Бризбън, то предишната се получи именно на червено в Рим. Сега британката загуби само общо 5 точки при своя първи сервис, като само 1 във втория сет, и то при двойна грешка. Тя заби и 25 уинъра срещу само 12 на Стивънс, а грешките им бяха почти наравно - 13 срещу 14. Отново Конта се понрави с изключителна прецизност от основната линия и ударите й оттам често намираха линията или пък бяха достатъчно дълбоки, за да тормозят опонентката. От друга страна пък Стивънс не можеше да се похвали с такова нещо и често пращаше топката в аут.

