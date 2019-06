Лека атлетика Мирела Демирева подкрепи инициативата Run For The Oceans 04 юни 2019 | 16:09 0



Сребърната медалистка в скока на височина от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 и от последните две европейски първенства на открито Мирела Демирева за пореден път показа, че е не само е добър спортист, а и съвестен гражданин. Атлетката, която от години се придвижва основно с колело в Холандия, този път реши да подкрепи глобалната инициатива Run For The Oceans, свързана с борбата със замърсяването на океаните с пластмаса. Тя публикува в профила си във “Фейсбук” кратко видео, в което призовава хората да се включат в инициативата. 0



