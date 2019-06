Крис Диал: България е чудесна страна

Баскетбол

Колежанският треньор Крис Диал, който е основател на The Basketball Embassy, ще вземе участие в тазгодишното издание на International Basketball Camp в Габрово. Ето какво сподели специалистът в интервю преди летния лагер:



Бихте ли разказали малко повече за The Basketball Embassy?



От името на The Basketball Embassy (TBE), ние сме развълнувани да участваме отново в IBC. Нашето партньорство нараства с всяка изминала година и нашите треньори и някои от играчите, които сме поканили от чужбина, са развълнувани да участват. Ние работим с професионални треньори по целия свят. Основната ни цел е да разпространяваме знания за баскетболната игра не само в САЩ, а и в Европа.



Господин Диал знаем, че работите като треньор в университета в САЩ, можете ли да кажете повече за него?



Аз съм старши треньор на мъжкия баскетболен отбор на Университета Дева Мария от езерото (OLLU) в Сан Антонио, Тексас. Ние сме университет в NAIA Division I. Първенството в което участвме е изключително конкурентно. Имаме стипендии и винаги търсим международни играчи от най-високо ниво, които искат да играят в САЩ. Това е и една от причините да си партнираме с IBC.



Кои са най-вaжнитеe качества за един млад баскетболист, който се е устремил към обучение в САЩ?



Играчите трябва да имат страхотно отношение и да са отлични ученици. Трябва да свършите работата си в класната стая и на терена, само по този начин може да сте наистина успешни. Търсим хора, които са готови да работят здраво и играчи, които искат да се учат и да се усъвършенстват. Момчета, които ще бъдат добри в нашата общност. Нашата женска програма търси подобни неща в своите състезателки.



Имате опит с IBC, можете ли да обясните на българските играчи защо лагерът е добър за тях?



Лагерът е чудесен по няколко причини. Първо, това е огромно предимство да получавате инструкции от треньори по целия свят. Учите се от хора с големи познания и различна перспектива и наистина може да ви помогне да станете играч. Второ, качеството на обучението е високо. Организаторите правият чудесна работа, те предоставят възможност на българските играчи да се докоснат до професионални треньори от цял свят. Трето - на лагерът е забавно! Това е страхотна среда и всеки има прекрасно време там. Накрая, България е красива страна и е чудесно място за посещение. Хората са хубави и храната е добра.



Какво бихте искали да кажете на децата, които ще дойдат в лагера?



Бъдете развълнувани и бъдете готови! Ще се видим скоро. Следвайте ни в социалните медии и проверете други събития по света!