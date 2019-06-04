Волейбол

Тайланд - България 0:1! Следете мача ТУК!

04 юни 2019 | 14:48 - Обновена
Тайланд - България 0:1! Следете мача ТУК!
  • копирано
  • 4
ТАЙЛАНД  - БЪЛГАРИЯ 0:1 (26:28)
ТАЙЛАНД: Плеумджит Тинкаоу, Ноотсара Томком, Малика Кантонг, Аджачарапорн Конгиот, Чатчу-Он Моксри, Тичакорн Боонлерт - Пиянут Панной-либеро
Старши треньор: СРИУАЧАРАМАЙТАКУЛ ДАНАЙ
БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мария Данчева, Гергана Димитрова, Мирослава Паскова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро (Симона Димитрова)
Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.
  • копирано
  • 4
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 421

Добави коментар ›› Коментари (3)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Невеж
(Гост) 3
отговор
04 юни 2019 | 14:50

За сега добре, ама до кога? Рейтинг: 0 0

Барончо
(Гост) 2
отговор
04 юни 2019 | 14:45

Паскова е много яка мацка и страхотен играч!!! Рейтинг: 0 0

ххх
(Гост) 1
отговор
04 юни 2019 | 14:18

много ма яд кат падаме най вече за оная с готиното дупенце Паскова Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Волейболните национали с увреден слух заминават за Европейското в Италия
                
                
                  Волейболните национали с увреден слух заминават за Европейското в Италия

                 
                
              

              

                
                  
                  България излиза срещу Тайланд в търсене на първи успех в Лигата на нациите
                
                
                  България излиза срещу Тайланд в търсене на първи успех в Лигата на нациите

                 
                
              

              

                
                  
                  Марчело Абонданца се завръща в Италия
                
                
                  Марчело Абонданца се завръща в Италия

                 
                
              

              

                
                  
                  Марица разбра съперниците си в груповата фаза на финалите
                
                
                  Марица разбра съперниците си в груповата фаза на финалите

                 
                
              

              

                
                  
                  Виктория Волей стартира срещу Люлин във финалите при кадетите
                
                
                  Виктория Волей стартира срещу Люлин във финалите при кадетите

                 
                
              

              

                
                  
                  Николай Учиков е 3-ти при най-добрите реализатори в Лигата на нациите
                
                
                  Николай Учиков е 3-ти при най-добрите реализатори в Лигата на нациите

                 
                
              

              

                
                  
                  Радо Стойчев привлече първи български волейболист във Верона
                
                
                  Радо Стойчев привлече първи български волейболист във Верона

                 
                
              

              

                
                  
                  Италия без проблеми срещу Китай (видео + снимки)
                
                
                  Италия без проблеми срещу Китай (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Канада се справи с Аржентина в Мендоса (видео + снимки)
                
                
                  Канада се справи с Аржентина в Мендоса (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Франция с 3 от 3 в Лигата на нациите (видео + снимки)
                
                
                  Франция с 3 от 3 в Лигата на нациите (видео + снимки)

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Национален отбор (жени)
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Волейболистките ни спринтират за полет, Жана Тодорова остана без багаж
                
                
                  Волейболистките ни спринтират за полет, Жана Тодорова остана без багаж

                 
                
              

              

                
                  
                  Страхотна жега посрещна националките ни в Банкок
                
                
                  Страхотна жега посрещна националките ни в Банкок

                 
                
              

              

                
                  
                  Жана Тодорова лидер в класацията за най-добър защитник в Лигата на нациите
                
                
                  Жана Тодорова лидер в класацията за най-добър защитник в Лигата на нациите

                 
                
              

              

                
                  
                  Екзотичната ваканция на две волейболни звезди (снимки)
                
                
                  Екзотичната ваканция на две волейболни звезди (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Мирослава Паскова: Главният проблем е в главите ни
                
                
                  Мирослава Паскова: Главният проблем е в главите ни

                 
                
              

              

                
                  
                  Петя Баракова: Има стрес, че трябва да запазим мястото си в Лигата на нациите
                
                
                  Петя Баракова: Има стрес, че трябва да запазим мястото си в Лигата на нациите

                 
                
              

              

                
                  
                  Силвана Чаушева отново ще играе в Италия
                
                
                  Силвана Чаушева отново ще играе в Италия

                 
                
              

              

                
                  
                  Иван Петков: Вярвам в моите идеи и в това, че пътят е правилен
                
                
                  Иван Петков: Вярвам в моите идеи и в това, че пътят е правилен

                 
                
              

              

                
                  
                  България без шанс срещу Бразилия (видео + галерия)
                
                
                  България без шанс срещу Бразилия (видео + галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Силвана Чаушева: Нещото, което ни пречи, са леките, дори глупави грешки
                
                
                  Силвана Чаушева: Нещото, което ни пречи, са леките, дори глупави грешки

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Иран удари Италия в първи двубой от Лигата на ...
31 май 2019

Мъжкият национален отбор на Иран стартира участието си във второто издание на Лигата на нациите с чудесна победа. Шампионът от Азиатските игри се наложи над Италия с 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 25:23) в двубой от Група 1 ...









							
							
						

						
						






Силвано Пранди: Ще зарадваме българските тифози ...
02 юни 2019

Непринуденото и открито интервю, което селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Силвано Пранди даде за предаването “Код спорт” по ТВ+ преди седмица, очаквано ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •