Тайланд - България 0:1! Следете мача ТУК!

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Волейбол
ТАЙЛАНД - БЪЛГАРИЯ 0:1 (26:28)
ТАЙЛАНД: Плеумджит Тинкаоу, Ноотсара Томком, Малика Кантонг, Аджачарапорн Конгиот, Чатчу-Он Моксри, Тичакорн Боонлерт - Пиянут Панной-либеро
Старши треньор: СРИУАЧАРАМАЙТАКУЛ ДАНАЙ
БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мария Данчева, Гергана Димитрова, Мирослава Паскова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро (Симона Димитрова)
Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.
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(Гост) 3
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За сега добре, ама до кога? Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Паскова е много яка мацка и страхотен играч!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
много ма яд кат падаме най вече за оная с готиното дупенце Паскова Рейтинг: 0 1