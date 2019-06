Кардашиян призна истината за баскетболна звезда

Булевард

0



копирано



Тристан Томпсън разруши връзката си с Клое Кардашиян, след като й изневери с една от най-добрите й приятелки. Това се случи само няколко дни преди тя да роди дъщеря им.



34-годишната риалити звезда веднага би шута на баскетболната звезда. Въпреки всичко случило се, тя отново се опита да се довери на Томпсън, но признава, че това е изключително трудно.



В сцени, излъчени тази седмица в риалити форма "Keeping Up with the Kardashians", най-добрата приятелка на Клое, Малика Хак, прекара известно време с нея в Кливланд и двете разговаряха подробно за ситуацията на вечеря.



Клое призна: „Наистина е трудно да си върне доверието ми. Само истината има значение за мен, и в един момент това ще започне да оказва влияние. Ще започна да се питам къде е той, какво прави, с кого е. Това не е добре. Влюбена съм. Знам, че го обичам, но въпреки това няма да се държа така все едно всичко е наред, защото не е."



Тя работи върху възстановяването на връзката си с 28-годишния спортист и призна, че я притиска да му прости.