Соня Кенин: От снимка с Курникова до победа над Серина Уилямс

A six year old, Sonya Kenin, hugs Anna Kournikova. Today Sonya plays Serena Williams in Paris. #RG19 (Photo by Art Seitz) pic.twitter.com/AeW0JXhjjW — Lucia (@luciahoff) June 1, 2019

Покрай мача на американката със Серина Уилямс, в социалните мрежи се появи любопитна снимка, на която бившата руска тенисистка Анна Курникова е прегърнала 6-годишната Соня Кенин. Намираме и едно от първите интервюта на тенисистката, чиито родители емигрират във Флорида скоро след раждането й. Седемгодишната Соня Кенин говори пред Tennis Channel за сервиса на любимеца си Анди Родик и за това, че тренира по 3 часа на ден. А коя е любимата й тенисистка? Вероятно отговорът няма да ви изненада - Мария Шарапова.

За Соня Кенин можем да кажем още, че преди началото на "Ролан Гарос" тя бе много близо до това да бъде поставена - към днешна дата тя заема 35-о място в ранглистата на WTA. Американката от руски произход спечели тази година първата си титла в WTA - на турнира в Хобарт (Австралия) през януари. Треньор на София е баща й Александър, а с класирането си на 1/8-финалите в Париж тя за първи път в кариерата си достигна до втората седмица на турнир от "Големия шлем".

Hey @AndyRoddick, a 7-year-old @SonyaKenin has your serve figured out.



Watch this vintage interview with Sonya from 2005.#FlashbackFriday pic.twitter.com/SL2GOdUP4M — Tennis Channel (@TennisChannel) March 22, 2019

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.



Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019

Едно от имената, които вдигнаха шум по време на провеждащия се в момента турнир от “Големия шлем” в Париж “Ролан Гарос”, бе 20-годишната американка София Кенин. Родената в Москва тенисистка, която е известна повече като Соня Кенин, шокира суперзвездата Серина Уилямс в третия кръг. На 1/8-финалите Кенин бе спряна от набиращата все по-голяма скорост австралийка Ашли Барти, но за Кенин вероятно най-добрите моменти в тенис кариерата й тепърва предстоят.