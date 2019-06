Тенис Кой печели титлата, когато Тримата големи са на 1/4-финал в “Шлема”? 04 юни 2019 | 12:26 - Обновена 0



Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович стигнаха четвъртфиналите на “Ролан Гарос” 2019, а официалният сайт на АТР напарви любопитна справка за това кой печели титлата, когато Тримата големи стигнат вкупом до тази фаза на турнир от “Шлема”. За 23-и път и тримата са на четвъртфиналите на “Голям шлем”, като в 19 от предишните случаи някой от тях печели титлата. С най-много триумфи е Рафаел Надал - 10 - 7 от които именно на “Ролан Гарос”. Специално в Париж това е осмият случай с тримата на тази фаза и досега неизменно печели Краля на клея.



Feliz Cumpleaos, Rafa! pic.twitter.com/Npf5LXj44X — US Open Tennis (@usopen) June 3, 2019 Изключенията, когато Тримата големи са на четвъртфиналите, но нито един от тях не печели трофея, са триумфите на Стан Вавринка в Австралия през 2014-а и на “Ролан Гарос” през 2015-а, както и на Хуан Мартин дел Потро в US Open 2009-a. Последните издания на турнирите от “Шлема”, когато и Федерер, и Надал, и Джокович са на 1/4-финали, са: Australian Open 2014 “Ролан Гарос” 2019 “Уимбълдън” 2018 US Open 2011 Ето кой триумфира с отличието, когато и тримата са били на четвъртфиналите:

