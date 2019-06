Моторни спортове Мотоциклетист загина в най-опасното състезание на планетата 04 юни 2019 | 11:47 0



Some sad news to bring you



Stockton-on-Tees rider Daley Mathison has died following a crash in the opening Superbike race at the Isle of Man TT Races



Read more here https://t.co/iff0f1Zakr pic.twitter.com/Pxpdm0xCLU — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) June 3, 2019 Най-опасното мотоциклетно състезание на планетата на остров Ман взе нова жертва. След катастрофа в началото на Супербайк състезанието загина 27-годишният пилот Дейли Матисън. Инцидентът стана в началото на третата обиколка, а след него състезанието в класа бе прекратено, като финалните резултатите бяха взети от края на втората обиколка. Матисън бе опитен пилот, като дебютът му на остров Ман е от 2013 година, а на своето име британецът има три подиума там. Най-високата скорост, което е развивал, е от миналата година – 206.08 км/ч. По време на инцидента Матисън се движеше на 19-а позиция в Супербайк класа с BMW мотор. Not something I ever wanted to write but here we go.....



Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That’s all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht — Daley Mathison (@DaleyMathison) June 3, 2019 Състезанието на остров Ман се провежда от 1907 година. Трасето е далеч от всякакви спортни стандарти. Асфалтът е качествен, но изобилието от резки завои, изкачвания и спускания надминава всички норми. Загиналите по време на надпреварата на острова надхвърлят 250 души.

