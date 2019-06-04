Балтимор избра 21-годишен кетчер под №1 в драфта на МЛБ (видео)

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Бейзбол
Кетчерът Адли Ръчман бе взет под №1 от Балтимор Ориолс в тазгодишния аматьорски драфт на МЛБ. 21-годишният възпитаник на Щатския уиниверситет на Орегон в Корвалис бе очакван първи избор, след като през 2018 г. изведе Орегон Стейт Бийвърс до титлата в колежанските Световни серии, а през настоящия сезон в NCAA батира средно .411 със 17 хоумръна и 58 RBI и хвана 13 от 27 рънери, опитали да откраднат база.
Адли Ръчман
Право на втори избор имаше Канзас Сити Роялс, който посочи шортстопа Боби Уит-младши от гимназия Коливил Херитидж в едноименното градче в Тексас. 18-годишният талант е син на бившия питчер от МЛБ Боби Уит, който бе избран под №3 в драфта през 1986 г. и има 16 сезона в професионалната си кариера във Висшата лига, включващи и шампионска титла с Аризона Дайъмъндбекс през 2001 г.
Боби Уит-младши
Трети избор през 2019 г. стана първият бейзмен Андрю Вон, който бе посочен от Чикаго Уайт Сокс. 21-годишният слъгър от Университета на Калифорния в Бъркли има среден коефициент на батиране .381 с 15 хоумръна и 50 RBI този сезон за Калифорния Голдън Беърс. Освен това Вон демонстрира изключителен поглед на хоума и за общо три сезона в колежанското първенство има само 74 страйкаута.
Андрю Вон
ВСИЧКИ ИЗБРАНИ В I КРЪГ НА ДРАФТ 2019
1. Адли Ръчман (С, Орегон Стейт) – Балтимор Ориолс
2. Боби Уит-младши (SS, Коливил) – Канзас Сити Роялс
3. Андрю Вон (1В, Калифорния) – Чикаго Уайт Сокс
4. Джей Джей Блидей (OF, Вандербилт) – Маями Марлинс
5. Райли Грийн (OF, Хагърти) – Детройт Тайгърс
6. Си Джей Ейбрамс (SS, Блест Тринити) – Сан Диего Падрес
7. Ник Ладоло (Р, Тексас) – Синсинати Редс
8. Джош Лънг (3В, Тексас Тех) – Тексас Рейнджърс
9. Шей Ланджълиърс (С, Бейлър) – Атланта Брейвс
10. Хънтър Бишъп (OF, Аризона Стейт) – Сан Франциско Джайънтс
11. Алек Маноа (Р, Уест Вирджиния) – Торонто Блу Джейс
12. Брет Бати (3В, Лейк Травис) – Ню Йорк Метс
13. Киони Кавако (3В, Ийстлейк) – Минесота Туинс
14. Брайсън Стот (SS, Невада) – Филаделфия Филис
15. Уил Уилсън (SS, Северна Каролина) – Лос Анджелис Ейнджълс
16. Корбин Каръл (OF, Лейксайд) – Аризона Дайъмъндбекс
17. Джаксън Рътлидж (Р, Сан Хакинто) – Вашингтон Нешънълс
18. Куин Пристър (Р, Кери-Гроув) – Питсбърг Пайрътс
19. Зак Томпсън (Р, Кентъки) – Сейнт Луис Кардиналс
20. Джордж Кърби (Р, Илън) – Сиатъл Маринърс
21. Брейдън Шумейк (SS, Тексас A&M) – Атланта Брейвс
22. Грег Джоунс (SS, Уилмингтън) – Тампа Бей Рейс
23. Майкъл Толия (1В, UCLA) – Колорадо Рокис
24. Даниъл Еспино (Р, Джорджия) – Кливланд Индиънс
25. Коуди Хоуси (3В, Тулейн) – Лос Анджелис Доджърс
26. Блейк Уолстън (Р, Ню Ханоувър) – Аризона Дайъмъндбекс
27. Райън Дженсън (Р, Фресно Стейт) – Чикаго Къбс
28. Итън Смол (Р, Мисисипи Стейт) – Милуоки Бруърс
29. Логън Дейвидсън (SS, Клемсън) – Оукланд Атлетикс
30. Антъни Волпи (SS, Делбартън) – Ню Йорк Янкис
31. Майкъл Буш (2В, Северна Каролина) – Лос Анджелис Доджърс
32. Кори Лий (С, Калифорния) – Хюстън Астрос
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