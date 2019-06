Бейзбол Балтимор избра 21-годишен кетчер под №1 в драфта на МЛБ (видео) 04 юни 2019 | 09:37 - Обновена 0



Адли Ръчман



Право на втори избор имаше Канзас Сити Роялс, който посочи шортстопа Боби Уит-младши от гимназия Коливил Херитидж в едноименното градче в Тексас. 18-годишният талант е син на бившия питчер от МЛБ Боби Уит, който бе избран под №3 в драфта през 1986 г. и има 16 сезона в професионалната си кариера във Висшата лига, включващи и шампионска титла с Аризона Дайъмъндбекс през 2001 г.





Боби Уит-младши



Трети избор през 2019 г. стана първият бейзмен Андрю Вон, който бе посочен от Чикаго Уайт Сокс. 21-годишният слъгър от Университета на Калифорния в Бъркли има среден коефициент на батиране .381 с 15 хоумръна и 50 RBI този сезон за Калифорния Голдън Беърс. Освен това Вон демонстрира изключителен поглед на хоума и за общо три сезона в колежанското първенство има само 74 страйкаута.





Андрю Вон





ВСИЧКИ ИЗБРАНИ В I КРЪГ НА ДРАФТ 2019



1. Адли Ръчман (С, Орегон Стейт) – Балтимор Ориолс

2. Боби Уит-младши (SS, Коливил) – Канзас Сити Роялс

3. Андрю Вон (1В, Калифорния) – Чикаго Уайт Сокс

4. Джей Джей Блидей (OF, Вандербилт) – Маями Марлинс

5. Райли Грийн (OF, Хагърти) – Детройт Тайгърс

6. Си Джей Ейбрамс (SS, Блест Тринити) – Сан Диего Падрес

7. Ник Ладоло (Р, Тексас) – Синсинати Редс

8. Джош Лънг (3В, Тексас Тех) – Тексас Рейнджърс

9. Шей Ланджълиърс (С, Бейлър) – Атланта Брейвс

10. Хънтър Бишъп (OF, Аризона Стейт) – Сан Франциско Джайънтс

11. Алек Маноа (Р, Уест Вирджиния) – Торонто Блу Джейс

12. Брет Бати (3В, Лейк Травис) – Ню Йорк Метс

13. Киони Кавако (3В, Ийстлейк) – Минесота Туинс

14. Брайсън Стот (SS, Невада) – Филаделфия Филис

15. Уил Уилсън (SS, Северна Каролина) – Лос Анджелис Ейнджълс

16. Корбин Каръл (OF, Лейксайд) – Аризона Дайъмъндбекс

17. Джаксън Рътлидж (Р, Сан Хакинто) – Вашингтон Нешънълс

18. Куин Пристър (Р, Кери-Гроув) – Питсбърг Пайрътс

19. Зак Томпсън (Р, Кентъки) – Сейнт Луис Кардиналс

20. Джордж Кърби (Р, Илън) – Сиатъл Маринърс

21. Брейдън Шумейк (SS, Тексас A&M) – Атланта Брейвс

22. Грег Джоунс (SS, Уилмингтън) – Тампа Бей Рейс

23. Майкъл Толия (1В, UCLA) – Колорадо Рокис

24. Даниъл Еспино (Р, Джорджия) – Кливланд Индиънс

25. Коуди Хоуси (3В, Тулейн) – Лос Анджелис Доджърс

26. Блейк Уолстън (Р, Ню Ханоувър) – Аризона Дайъмъндбекс

27. Райън Дженсън (Р, Фресно Стейт) – Чикаго Къбс

28. Итън Смол (Р, Мисисипи Стейт) – Милуоки Бруърс

29. Логън Дейвидсън (SS, Клемсън) – Оукланд Атлетикс

30. Антъни Волпи (SS, Делбартън) – Ню Йорк Янкис

31. Майкъл Буш (2В, Северна Каролина) – Лос Анджелис Доджърс

32. Кори Лий (С, Калифорния) – Хюстън Астрос



