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Бейзбол

Балтимор избра 21-годишен кетчер под №1 в драфта на МЛБ (видео)

04 юни 2019 | 09:37 - Обновена
Балтимор избра 21-годишен кетчер под №1 в драфта на МЛБ (видео)
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Кетчерът Адли Ръчман бе взет под №1 от Балтимор Ориолс в тазгодишния аматьорски драфт на МЛБ. 21-годишният възпитаник на Щатския уиниверситет на Орегон в Корвалис бе очакван първи избор, след като през 2018 г. изведе Орегон Стейт Бийвърс до титлата в колежанските Световни серии, а през настоящия сезон в NCAA батира средно .411 със 17 хоумръна и 58 RBI и хвана 13 от 27 рънери, опитали да откраднат база.


Адли Ръчман

Право на втори избор имаше Канзас Сити Роялс, който посочи шортстопа Боби Уит-младши от гимназия Коливил Херитидж в едноименното градче в Тексас. 18-годишният талант е син на бившия питчер от МЛБ Боби Уит, който бе избран под №3 в драфта през 1986 г. и има 16 сезона в професионалната си кариера във Висшата лига, включващи и шампионска титла с Аризона Дайъмъндбекс през 2001 г.


Боби Уит-младши

Трети избор през 2019 г. стана първият бейзмен Андрю Вон, който бе посочен от Чикаго Уайт Сокс. 21-годишният слъгър от Университета на Калифорния в Бъркли има среден коефициент на батиране .381 с 15 хоумръна и 50 RBI този сезон за Калифорния Голдън Беърс. Освен това Вон демонстрира изключителен поглед на хоума и за общо три сезона в колежанското първенство има само 74 страйкаута.


Андрю Вон


ВСИЧКИ ИЗБРАНИ В I КРЪГ НА ДРАФТ 2019

 1. Адли Ръчман (С, Орегон Стейт) – Балтимор Ориолс
 2. Боби Уит-младши (SS, Коливил) – Канзас Сити Роялс
 3. Андрю Вон (1В, Калифорния) – Чикаго Уайт Сокс
 4. Джей Джей Блидей (OF, Вандербилт) – Маями Марлинс
 5. Райли Грийн (OF, Хагърти) – Детройт Тайгърс
 6. Си Джей Ейбрамс (SS, Блест Тринити) – Сан Диего Падрес
 7. Ник Ладоло (Р, Тексас) – Синсинати Редс
 8. Джош Лънг (3В, Тексас Тех) – Тексас Рейнджърс
 9. Шей Ланджълиърс (С, Бейлър) – Атланта Брейвс
10. Хънтър Бишъп (OF, Аризона Стейт) – Сан Франциско Джайънтс
11. Алек Маноа (Р, Уест Вирджиния) – Торонто Блу Джейс
12. Брет Бати (3В, Лейк Травис) – Ню Йорк Метс
13. Киони Кавако (3В, Ийстлейк) – Минесота Туинс
14. Брайсън Стот (SS, Невада) – Филаделфия Филис
15. Уил Уилсън (SS, Северна Каролина) – Лос Анджелис Ейнджълс
16. Корбин Каръл (OF, Лейксайд) – Аризона Дайъмъндбекс
17. Джаксън Рътлидж (Р, Сан Хакинто) – Вашингтон Нешънълс
18. Куин Пристър (Р, Кери-Гроув) – Питсбърг Пайрътс
19. Зак Томпсън (Р, Кентъки) – Сейнт Луис Кардиналс
20. Джордж Кърби (Р, Илън) – Сиатъл Маринърс
21. Брейдън Шумейк (SS, Тексас A&M) – Атланта Брейвс
22. Грег Джоунс (SS, Уилмингтън) – Тампа Бей Рейс
23. Майкъл Толия (1В, UCLA) – Колорадо Рокис
24. Даниъл Еспино (Р, Джорджия) – Кливланд Индиънс
25. Коуди Хоуси (3В, Тулейн) – Лос Анджелис Доджърс
26. Блейк Уолстън (Р, Ню Ханоувър) – Аризона Дайъмъндбекс
27. Райън Дженсън (Р, Фресно Стейт) – Чикаго Къбс
28. Итън Смол (Р, Мисисипи Стейт) – Милуоки Бруърс
29. Логън Дейвидсън (SS, Клемсън) – Оукланд Атлетикс
30. Антъни Волпи (SS, Делбартън) – Ню Йорк Янкис
31. Майкъл Буш (2В, Северна Каролина) – Лос Анджелис Доджърс
32. Кори Лий (С, Калифорния) – Хюстън Астрос

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ЯВОР ЕВТИМОВ
редактор - отдел "Бейзбол"		 Прочетена 56

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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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