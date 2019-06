Руис: Мачът щеше да приключи драматично, ако реферът не беше спрял боя

Анди Руис – младши обяви, че мачът с Антъни Джошуа е щял да приключи драматично за англичанина, ако реферът не беше спрял мача. Британецът чу четири пъти отброявания по време на битката за световните титли по бокс за професионалисти в тежка категория. Два пъти в третия и още два пъти в седмия рунд. След края на срещата някои британски журналисти попитаха защо не е даден допълнителен шанс на вече бившия шампион.

Andy Ruiz Jr. did the impossible last night.



+1200 underdog



First Mexican heavyweight champ ever



One of the biggest heavyweight upsets since Tyson/Douglas