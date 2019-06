Джошуа бил напълно уверен в победата, дори не знаел, че има клауза за реванш

Антъни Джошуа бил толкова уверен в победата над Анди Руис – младши, че изобщо не погледнал дали в договора за мача има клауза за реванш. Това разкри самият боксьор пред журналист от „Гардиън“.

