Нова версия за загубата на Джошуа, имал сътресение след спаринг

Нова сензационна версия плъзна по форумите и част от специализираните боксови сайтове за поражението на Антъни Джошуа от Анди Руис – младши. Британската суперзвезда беше нокаутиран в седмия рунд и загуби шампионските титли в тежка категория. Шокиращо за всички лондончанинът не приличаше на себе си. Олимпийският шампион от Лондон рядко пускаше удари и беше разклатен много лесно.

Anthony Joshua to his trainer before the seventh round: "Why am I feeling like this?" pic.twitter.com/oqxuLcxsXU