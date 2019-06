Тенис Анди Мъри се завръща в Куийнс 03 юни 2019 | 19:06 0



Анди Мъри ще се завърне на корта за турнира по двойки в Куийнс, Лондон. Британският тенисист, който е трикратен шампион от "Големия шлем", претърпя операция в крака през януари. From Andy Murray's instagram pic.twitter.com/hjr7X5VWIJ — Rena (@_irenka23_) June 1, 2019 Това се случи след Откритото първенство на Австралия, когато се очакваше той да сложи край на кариерата си. 32-годишният шотландец все още не е във форма за мачове на сингъл, но е в състояние да се включи при дуетите. Andy Murray hopes to make his return to competitive tennis in the doubles at the Fever-Tree Championships at Queen's Club later this month.



https://t.co/RHokmIi1VO #bbctennis pic.twitter.com/Lu44U1zTeA — BBC Sport (@BBCSport) June 3, 2019 Има вероятност испанският ветеран Фелисиано Лопес да бъде партньор на Анди Мъри на турнира в Куийнс, който започва на 17 юни и е подгряващ преди "Уимбълдън". Британецът имаше сериозни проблеми с контузии след 2017 година, но сега ще бъде в състояние да играе отново. 0



