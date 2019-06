Лека атлетика Федералният съд разреши на Кастер Семеня да се състезава с жени 03 юни 2019 | 18:52 - Обновена 0



Семеня заведе дело срещу IAAF за новото правило на световната централа, според което атлетки с по-високо ниво на тестостерон в организма си и с хиперандрогенизъм нямат право да се състезават с жени в дисциплините от 400 метра до една миля от 8 май тази година, докато не се подложат на хормонално лечение за понижаване на нивото на тестостерон. Спортният арбитражен съд (CAS) отвърли жалбата на Семеня, въпреки че съдията определи правилото на IAAF като "дискриминационно".



Днес Федералният съд разпореди IAAF незабавно да преустанови прилагането на регламента по отношение на Кастер Семеня и даде срок на световната централа до 25 юни, в който отговори.

"Благодаря на швейцарските съдии за това решение. Надявам се, че отново ще се състезавам без ограничения", заяви Семеня. Швейцарският федерален съд замрази решението на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF), което забранява на Кастер Семеня да се състезава с жени в дисциплините от 400 метра до една миля.

