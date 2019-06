Тъжен край на дебюта на усмихнатия Гус Грийнсмит във WRC (видео)

Британецът Гус Грийнсмит сбъдна мечтата си и дебютира в най-високия клас на Световния рали шампионат (WRC) на рали Португалия този уикенд с Ford Fiesta. Краят на неговия дебют обаче не бе особено лицеприятен, тъй като 23-годишният пилот се удари след скок с висока скорост.

По време на пресконференцията преди старта на португалския кръг Грийнсмит обеща, че ще кара с усмивка на лицето си и че ще се наслаждава на дебюта си, а световният шампион Себастиен Льоб го предупреди, че усмивката е само докато не стане някой инцидент.

I have waited my whole life for this moment #WRC pic.twitter.com/zl7Cp4uYL1