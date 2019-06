Надал: Дори в тежките моменти намерих начин да се самомотивирам

11-кратният шампион в “Ролан Гарос” Рафаел Надал коментира моментното си състояние след победата над Хуан Игнасио Лондеро, която го класира на четвъртфиналите в Париж, където ще срещне Кей Нишикори.

“Доволен съм, условията бяха тежки, имаше много вятър днес. В такива условия ми се струва, че се справих добре, защото не е лесно. Изиграх солиден двубой срещу добър играч, който е много интензивен и удря добре от основната линия. Той е много агресивен и е позитивно за мен, че го победих.

