Федерер: Най-опасно за мен е да срещна Стан на клей

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер коментира победата си на осминафиналите на “Ролан Гарос” срещу Леонардо Майер, както и предстоящия му сблъсък с шампиона от 2015 година Стан Вавринка.

.@rogerfederer d. Mayer 6-2, 6-3, 6-3.



The is the first man into the @rolandgarros quarter-finals. #RG19 pic.twitter.com/ozOkrnPgoO