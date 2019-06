Моторни спортове Цифрите след ГП на Италия: битката в топ 10 е по-ожесточена отвсякога 03 юни 2019 | 16:17 - Обновена 0



The best final lap of the year so far? @Petrux9, @marcmarquez93, @AndreaDovizioso...take it away! #ItalianGP pic.twitter.com/lf2hS0VyQw — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2019 Кралският клас на световния шампионат по мотоциклетизъм е в своя апогей. Въпреки трите поредни титли на Марк Маркес всеки конструктор надгражда себе си, а пилотите рискуват всичко до последния завой. След изминалата Гран При на Италия, спечелена от Данило Петручи (Ducati) след тройна битка в последната обиколка, резултатът е следния – за пети път този сезон цели пет конструктора в шампионата намират място в топ 10, а това се случва за първи път от 1971 година, когато обликът на шампионата е доста по-различен от днешния от гледна точка на правила. От началото на сезон 2019 три различни конструктора взеха победи, четири различни конструктора стъпиха на подиума, а всичките шест в един или друг момент се намираха в топ 10 в неделя. В класирането при конструкторите първите четири производителя са разделени от само 33 точки в борбата за титла, която е най-оспорваната на този етап от сезона. Honda са лидери със 121 точки, но само шест назад са Ducati. Yamaha и Suzuki си делят третото място с 88 точки. Final Lap. Top 3 into Turn 1. #MotoGP is insane #ItalianGP pic.twitter.com/K3a7aRYuEZ — Mattzel89 (@Mattzel89) June 2, 2019 KTM и Aprilia са малко по-назад, но прогрес се наблюдава и при тях. Пол Еспергаро върши чудеса с новия мотор на КТМ в квалификациите и състезанията, а брат му Алейш вече има 27 точки с Aprilia, което е най-добрият резултат на италианския производител, откакто се върна в кралския клас през 2015 година. The early laps saw riders trading places almost every turn!



Watch how they duked it out on the road to the chequered flag #ItalianGP pic.twitter.com/J2OBYDKB0n — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2019

