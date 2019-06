Тенис Джокович с 10-и пореден четвъртфинал на "Ролан Гарос" 03 юни 2019 | 16:07 - Обновена 0



Носителят на 15 титли от “Големия шлем” и шампион от 2016 година Новак Джокович продължава похода си към т.нар. “Ноле шлем”, след като се класира на четвъртфиналите на “Ролан Гарос”. Световният номер 1 елиминира правещия сезона на живота си на клей Ян-Ленард Щруф с 6:3, 6:2, 6:2. World No. 1 Novak Djokovic becomes the first man to reach 10 successive French Open quarterfinals as he dismisses Jan-Lennard Struff 6-3, 6-2, 6-2: https://t.co/XYPpvhgQmo #RG19 pic.twitter.com/vuvE2uLZKT — TENNIS.com (@Tennis) June 3, 2019 Победата е историческа, защото Джокович е първият в историята с 10 поредни класирания на четвъртфиналите в Париж, а иначе може да стане вторият в историята, който два пъти е държал едновременно всичките четири титли от "Шлема". Since the start of Wimbledon 2018, Novak Djokovic has played 25 Grand Slam matches.



He's won all 25 of them and lost just eight sets in the process.



Domination. pic.twitter.com/OKVW1RPsye — bet365 (@bet365) June 3, 2019 Четвъртфиналът му в Париж е номер 44 в кариерата му, докато пък Щруф за първи път изобщо участваше в двубой от четвъртия кръг. Джокович беше добре познатата стена на основната линия и напълно неутрализира атаките на Щруф, който от този сезон е значително по-агресивен и излиза постоянно на мрежата, на което се дължат и по-добрите му резултати. Също така ключ към успеха на Джокович над германеца бяха и малкото му непредизвикани грешки - едва 12 (от 139 разиграни точки), докато Щруф направи 20 уинъра и 19 грешки. Сърбинът записа мачбола си с чудесна къса топка от бекхенд, като ще очаква Александър Зверев или Фабио Фонини в следващата фаза. Значително повече емоции изживяха зрителите на мача от четвъртия кръг между Кей Нишикори и Беноа Пер. Двамата доиграха днес срещата, която снощи бе прекратена заради настъпващата тъмнина. Седмият в схемата японец имаше аванс от снощи и водеше с 2:1 сета - 6:2, 6:7(8), 6:2. При подновяването на играта днес Нишикори имаше два мачбола в четвъртия сет в тайбрека, но Пер успя да измъкне сета след 10:8. Вдъхновен от публиката Беноа Пер си повярва и поведе с 4:1 в решителния пети сет, но Нишикори успя да намери отново своя ритъм и да спечели със 7:5, а с това и мача след близо четири часа игра. С победата Нишикори си осигури мач на четвъртфиналите срещу миналогодишния шампион Рафаел Надал.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2584

