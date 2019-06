Тенис Рафа Надал получи подаръци от фенове за рождения си ден 03 юни 2019 | 15:58 - Обновена 0



копирано





Lorsque @RafaelNadal prend de son temps, à la sortie se son entraînement, pour échanger avec ses fans, le jour de son anniversaire, cela donne ça. Classe champion . #RG19 pic.twitter.com/Xs9YPN3jYw — So Tennis (@sotennis1) June 3, 2019

Утре Рафа ще се изправи срещ Кей Нишикори в среща от четвъртфиналите. При успех може да играе с Роджър Федерер на полуфиналите по пътя си към 12-а титла на Откритото първенство на Франция.



Happy Birthday Rafael Nadal! 33 years old today pic.twitter.com/mxlOu12Ptz — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 3, 2019

След днешната си тренировка някои от феновете успяха да му връчат подаръци. Той ги прие с благодарност и остана да се снима с някои от тях. Sportal.bg имаше възможност лично да честити на Надал рождения ден.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

Рафаел Надал получи подаръци от феновете си по случай рождения си ден. Испанецът днес навърши 33 години, но не наруши програмата си. Празникът винаги съвпада с "Ролан Гарос" и той прекарва част от деня на корта. Днес той нямаше мач и проведе нормална тренировка.Утре Рафа ще се изправи срещ Кей Нишикори в среща от четвъртфиналите. При успех може да играе с Роджър Федерер на полуфиналите по пътя си към 12-а титла на Откритото първенство на Франция.След днешната си тренировка някои от феновете успяха да му връчат подаръци. Той ги прие с благодарност и остана да се снима с някои от тях. Sportal.bg имаше възможност лично да честити на Надал рождения ден.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 884

1