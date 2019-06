Кийс и Барти са първите четвъртфиналистки на "Ролан Гарос"

Американката Мадисън Кийс и австралийката Ашли Барти са първите четвъртфиналистки в горната част на схемата на Откритото първенство на Франция по тенис при жените. Кийс постигна лесен успех с 6:2, 6:4 срещу чехкинята Катерина Синякова. Мачът продължи само час и 18 минути.

Единственият критичен момент за американката бе в началото на втория сет, когато съперничката и направи пробив още в първия гейм, но веднага след това Кийс успя да го върне и да възстанови позициите. Малко повече усилия трябваше да хвърли Барти, която спечели с 6:3, 3:6, 6:0 срещу американката София Кенин.

It will be her first-ever trip to the @rolandgarros quarterfinals @ashbar96 moved past Kenin in 3 sets.

