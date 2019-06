Водни спортове Сьостром заработи 148 хил. долара от Шампионските серии на ФИНА 03 юни 2019 | 12:20 0



Сара Сьостром е големият победител от първите Шампионски серии на международната плувна федерация (ФИНА), заработвайки общо от трите кръга 148 хиляди долара.Шведската фурия не участва в щафети в заключителния кръг в Индианаполис, но от петте си индивидуални старта отново бе с най-солиден хонорар – 44 хиляди долара.За трите турнира – в Китай, Унгария и САЩ, Сьостром записа 12 победи и завърши втора на два пъти.Унгарската суперзвезда Катинка Хошу е втора в генералното класиране по заработени пари – със $123 хиляди, въпреки че й трябваха 15 индивидуални плувания повече от Сьостром, за да заеме тази позиция.Трети в класирането е американецът Майкъл Андрю със $103 500 общо и втори в Индианаполис по хонорари – $43 500. При това го направи само с една индивидуална победа – на 100 м бътерфлай в Индианаполис.83 плувци заработиха поне $10 хиляди от Шампионските серии на ФИНА.За сравнение, Владимир Морозов (Русия) прибра $332 000 от Световната купа, но за участия в седем кръга из целия свят. Това означава, че е заработвал по $47 000 на състезание.Сьостром има средно по $49 000 за плуванията си в трите кръга на Шампионските серии.В класацията при нациите най-много пари са спечелили американците - $621 хиляди.Василен Димитров, bgswim.com 0



