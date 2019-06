Моторни спортове Лоренсо замина за фабриката на Honda в Япония заради недоволство от мотора 03 юни 2019 | 12:10 - Обновена 0



In 2018, @lorenzo99 claimed his first win for Ducati in Italy. Can he open his account with Honda this year? #ItalianGP pic.twitter.com/2EJGU8c177 — MotoGP™ (@MotoGP) May 26, 2019 Пилотът на Honda Хорхе Лоренсо замина за фабриката на конструктора си в Япония часове след финала на Гран При на Италия – шести кръг от календара на MotoGP за сезон 2019. Причината за пътуването е недоволството на Лоренсо от мотора и лошите резултати, които показва. Трикратният шампион в кралския клас завърши 13-и на "Муджело", където преди 12 месеца триумфира с Ducati. На "Льо Ман", където Лоренсо е най-успешният пилот от падока на MotoGP, тази година финишира едва 11-и. "Наистина вярвам, че може да направим голям прогрес в някои аспекти на мотора. В момента не съм доволен от мотора си. Очаквах резултата в Италия. Позицията ми и изоставането ми от Маркес бяха по-зле от тези във Франция, но очаквахме това", коментира Лоренсо. Шест кръга след като Лоренсо официално започна да се състезава за Honda в MotoGP, той заема 14-а позиция в генералното класиране с актив от 19 точки и изоставане с приблизително 100 точки от съотборника си и лидер Марк Маркес. "Ясно е, че двигателят ни е много мощен, но това донася проблеми в други сфери, които правят машината трудна за управление. Марк е бърз, печели много състезания и разбирам, че най-логичното е да не променят мотора и да запазят тази поредица. Аз обаче вярвам, че ако някой конструктор може да направи и план Б, то това е само Honda".

