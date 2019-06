Уест Хам изненада с привличането на втори вратар за два дни

Уест Хам привлече вратаря на втородивизионния Милуол Дейвид Мартин. 33-годишният страж подписа договор за два сезона. Този трансфер бе обявен изненадващо, след като само преди два дни "чуковете" привлякоха друг вратар на 33 години, а именно Роберто от Еспаньол.

Martin will join the Hammers on 1 July on a two-year deal. https://t.co/FmZp80SOf8