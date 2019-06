Моторни спортове Роси: ГП на Италия бе най-лошата ми от дълго време насам 03 юни 2019 | 11:32 - Обновена 0



@ValeYellow46 is out of the race!



The Doctor's miserable home GP is complete!#ItalianGP pic.twitter.com/N5qs7QOAcx — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019 Пилотът на Yamaha в MotoGP Валентино Роси описа представянето си в домашната си Гран При на Италия на "Муджело" като най-лошата от дълго време насам. Разочарованията за Доктора започнаха още от тренировките, прехвърлиха се в квалификацията, в която Валентино завърши 18-и, и в състезанието. Роси напредна с няколко места след старта, но контакт с пилота на Suzuki Хоан Мир го извади извън топ 20, а три обиколки по-късно деветкратният шампион падна с мотора си и за първи път през сезона не успя да завърши. "Това бе най-ужасният ми уикенд от много време насам. Не бях бърз. Знаехме, че ще е трудно, но не чак толкова. Скоростта ми в неделя също не беше добра, а това, че стартирах назад затрудни нещата. Изгубих всичко, когато докоснах мотора на Мир", коментира Доктора. The #ItalianGP weekend didn't go to plan for @ValeYellow46



18th in qualifying and then this crash in the race saw a close to a dismal weekend for the 9-time World Champion #MotoGP pic.twitter.com/1m0lhdu5Qj — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2019 "Дори другите пилоти на Yamaha, които стартираха в топ 6, паднаха с шест – седем места след първия завой. Отборът има проблем. Не само скоростта ни я няма, но и ускорението също". Валентино добави, че предният кръг от MotoGP на "Льо Ман" отново е бил труден, но липсата на грешки е довела до петото му място на финала. Заради отпадането си в Италия, Доктора падна до петата позиция в генералното класиране с актив от 72 точки и изоставане от 33 точки от лидера Марк Маркес с Honda.

