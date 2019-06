Италия Драматичен обрат върна Верона в Серия "А" 03 юни 2019 | 09:25 - Обновена 0



копирано



Домакините бяха категорично по-добрият състав на терена, като демонстрираха интензивност, концентрация и успеваемост пред гола. Компоненти, които липсваха на тима през първата среща на стадион "Чезаре Томболато" в Читадела преди няколко дни. Двата червени картона на гостите след почивката обаче също помогнаха на Верона. Лароди (67) и резервата Проя (77) бяха изгонени, като първият при резултат 0:1, който класираше гостите.



Играчите на Алфредо Алиети, който на 2 май замени уволнения Фабио Гросо, започнаха много силно срещата и в 27-ата минута Дзакани отблизо отри с четвъртото си попадение за сезона, след като се възползва от подаване на Фараони. Втората част домакините първо намалиха оборотите, но вторият жълт картон на Лароди и подкрепата на публиката ги мотивираха да се хвърлят в атака. Буквално 120 секунди, след получаването на числено предимство Ди Кармине вкара страхотен гол с пета, негов 11-и за сезона, който взриви трибуните, тъй като класираше Верона в Серия "А". Причината затова е, че през редовния сезон (преди отстраняването на третия Палермо) "джалоблу" завършиха на шесто място с 52 точки, а Читадела на седмо с 51 точки. SERIE

Le della festaaaaaa #TIfiAMOHELLAS #DaiVerona pic.twitter.com/XmItxlZNuU — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 2, 2019



Резервата Проя прекара само 27 минути на терена, тъй като в 77-ата минута беше изгонен за втори жълт картон. Така с мощната подкрепа на тифозите си Верона дори стигна до трети гол, който реши окончателно нещата. Той беше дело на Лариби в 83-ата минута, който също завърши кампанията с четири гола. Накрая капитанът Джампаоло Пацини, който влезе резерва, вдигна купата за спечеления плейоф и празненствата продължиха цяла нощ. Verona Cittadella 3-0

FINITA A VERONA

Nella ripresa l’Hellas trova altri due gol con Di Carmine e Laribi. Sfuma al Bentegodi il sogno Serie A dei granata.#PlayOff2019 #LivelloFinale pic.twitter.com/MwGT01XW1S — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) June 2, 2019 Верона надви



Това беше 10-ата промоция в елита на Италия за Верона. Клубът станал шампион в Серия "А" през 1985 година. Мечтата на Читадела за историческо първо участие в калчото пък се изпари.

♥ Avete regalato un sogno ad una città e a tanti appassionati di questo meraviglioso sport! Lo sappiamo che può essere terribilmente crudele, ma non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, e noi granata camminiamo a testa altissima! Grazie capitano, grazie ragazzi! #ForzaCitta pic.twitter.com/vowlPtvxhq — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) June 2, 2019 Отборът на Верона се завърна в Серия "А" след невероятен обрат. Шампионът на Италия надви с 3:0 Читадела във финалния плейоф реванш пред над 25 000 тифози на "Марк` Антонио Бентегоди". Първата срещата "синьо-жълтите" бяха отстъпили с 0:2 , като имаха нужда от победа с два гола (предвид по-доброто класиране през сезона), за да станат третият тим след Бреша Лече , който печели промоция за калчото. Головете на Дзакани (27), Ди Кармине (69) и Лариби (83) подлудиха тифозите на Хелас, които се завърнаха в Серия "А" след само година във втория ешелон на Италия.Домакините бяха категорично по-добрият състав на терена, като демонстрираха интензивност, концентрация и успеваемост пред гола. Компоненти, които липсваха на тима през първата среща на стадион "Чезаре Томболато" в Читадела преди няколко дни. Двата червени картона на гостите след почивката обаче също помогнаха на Верона. Лароди (67) и резервата Проя (77) бяха изгонени, като първият при резултат 0:1, който класираше гостите.Играчите на Алфредо Алиети, който на 2 май замени уволнения Фабио Гросо, започнаха много силно срещата и в 27-ата минута Дзакани отблизо отри с четвъртото си попадение за сезона, след като се възползва от подаване на Фараони. Втората част домакините първо намалиха оборотите, но вторият жълт картон на Лароди и подкрепата на публиката ги мотивираха да се хвърлят в атака. Буквално 120 секунди, след получаването на числено предимство Ди Кармине вкара страхотен гол с пета, негов 11-и за сезона, който взриви трибуните, тъй като класираше Верона в Серия "А". Причината затова е, че през редовния сезон (преди отстраняването на третия Палермо) "джалоблу" завършиха на шесто място с 52 точки, а Читадела на седмо с 51 точки.Резервата Проя прекара само 27 минути на терена, тъй като в 77-ата минута беше изгонен за втори жълт картон. Така с мощната подкрепа на тифозите си Верона дори стигна до трети гол, който реши окончателно нещата. Той беше дело на Лариби в 83-ата минута, който също завърши кампанията с четири гола. Накрая капитанът Джампаоло Пацини, който влезе резерва, вдигна купата за спечеления плейоф и празненствата продължиха цяла нощ.Верона надви Перуджа Пескара и Четадела в плейофите, а тифозите на тима празнуваха и отпадането на вечния съперник Киево, който догодина ще се състезава в Серия "Б" и няма да има градско дерби.Това беше 10-ата промоция в елита на Италия за Верона. Клубът станал шампион в Серия "А" през 1985 година. Мечтата на Читадела за историческо първо участие в калчото пък се изпари.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1716 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1