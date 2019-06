ММА Багата: Очаквам голяма подкрепа в Чикаго 03 юни 2019 | 02:41 0



копирано

Благой Иванов-Багата е най-успешният български ММА боец. 32-годишният софиянец се подготвя за своя трети мач в UFC. Той ще се бие на голяма галавечер в Чикаго. Шоуто ще се проведе в 20-хилядна зала, а сред публиката се очаква да има стотици родни фенове. Негов съперник в сблъсък от тежка категория ще бъде австралиецът Тай Туиваса (8 победи, 7 с нокаут и 1 загуба). В своята кариера Иванов (17 победи, 6 с нокаут, 6 със събмишън и 2 загуби) е печелил световната титла по бойно самбо и пояса на Световните бойни серии. Той подписа договор с UFC през миналата година. При своя дебют Багата загуби от бившия шампион на организацията Жуниор дос Сантос (Браз) със съдийско решение, но във втория си мач надви по точки ветерана Бен Ротуел (САЩ). Специално за читателите на "България Днес" и всички свои фенове в родината Багата сподели как се чувства преди битката с Туиваса. View this post on Instagram A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Mar 11, 2019 at 12:41pm PDT - Г-н Иванов, как виждате вашата форма дни преди следващото изпитание в октагона? - Подготвен съм добре. В момента правя последните спаринги в Сан Хосе, Калифорния. Тренирам с шампиона на UFC в тежка категория Даниел Кормие. Имах леки контузии по време на лагера, но нищо по-сериозно. Само мускулни проблеми. - За този лагер отидохте за по-кратко в Сан Хосе, където е базиран вашият треньор Хавиер Мендес. Каква е причината? - Наистина беше така. Готвех се в Лас Вегас, където имах двама спаринг партньори. Единият от тях ще се бие на 6 юли в Ню Йорк. Той ще участва в турнира на Професионалната лига на бойците за $1 млн. Причината да не отида по-рано в Сан Хосе беше, че Даниел Кормие се завръща от контузия. Той се оперира преди няколко месеца и едва наскоро започна подготовка за своя реванш за титлата срещу Стипе Миочич през август. - Отново излизате срещу много корав съперник, който има само една загуба в своята кариера. Какви са силните страни на Туиваса? - Той е бивш боксьор. По-добре се представя в стойка, но е напълно преодолим. Един от топбойците на UFC в тежка категория. Но затова съм в организацията. Искам да се бия с най-добрите. Първоначално мачмейкърите на UFC ме попитаха дали съм готов да се бия през май. Отговорих положително. След това от лагера на Туиваса пожелаха да се удължи времето за подготовка с 1 месец. Мисля, че съм готов за битката. Чувствам се по-добре, отколкото за предните два мача. View this post on Instagram A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Jul 30, 2018 at 1:16pm PDT - Двубоят с Бен Ротуел беше много оспорван. Какви изводи си направихте след него? - Преди мача имаше напрежение, защото бях загубил предишната среща. Той е един от най-опитните бойци в UFC. Първоначално ми бяха предложили друг съперник - Стефан Струве, но той имаше 3-4 поредни загуби и го отказах. Имах желание да се бия с някой по-класен. По време на подготовката започнахме да подобряваме малко по-малко технически елементи и удари. - Ще се биете в Чикаго. Очаквате ли голяма подкрепа от българската общност? - В града се намира най-голямата колония от наши сънародници. Ще имам голяма подкрепа. Искам да благодаря на всички българи, които ще дойдат в залата. Христо Стоичков потвърди, че ще бъде сред зрителите. Искам да се докажа на най-голямото ниво. Да бъда атрактивен, но най-важното нещо е победата.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 166

1