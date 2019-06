В Румъния извършиха смяна с влачене (видео)

Забавен епизод беляза мача между борещите се за оцеляване в Румъния отбори на Харманщад и Дунареа Кълъраш. В 90-ата минута при резутат 1:1 гостите от Кълъраш решиха да извършат тактическа смяна. Нападателят Хамид Кейта не бързаше никак към страничната линия, тъй като този резултат беше добър за неговия тим.

Изнервен футболист на домакините му направи устна забележка, след което го и бутна. Кейта падна по очи на терена, като реши, че така ще спечели още време. От резервната скамейка притича играча на Херманщад Стефан Бланару, хвана Кейта за ръката и буквално го извлече от игрището.

Футболистите на терена и двата щаба се спречкаха, което доведе до прекъсване на мача. След подновяването на играта обаче Херманщад стигна до победен гол и така цялата сцена с бавенето на играта се оказа напълно ненужна за Дунареа. С победата Херманщад се измъкна от зоната на изпадащите и влезе в баражната. Със сигурност битката за оцеляване ще е напрегната.

This is absolutely mental! A player gets literally DRAGGED out by the arm after being pushed to the ground by his opponent. Relegation battle at its best in Romania! Source for video: Digisport pic.twitter.com/qO3bkDus12