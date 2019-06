Бокс Бащата на Антъни Джошуа скочи на Еди Хърн (снимки) 02 юни 2019 | 22:59 - Обновена 0



Антъни Джошуа загуби световните си титли, след като Анди Руис го победи изненадващо след технически нокаут в седмия рунд. Това бе първото поражение за Ей Джей като професионалист. Досега той бе натрупал 22 победи, 21 от тях - с нокаут. След загубата всички в щаба на британеца не можеха да повярват какво се случва, а бащата на AJ дори опита да търси обяснение от промоутъра Еди Хърн. Ричард Джошуа се нахвърли към Хърн и трябваше да бъде спиран от сина си. @@@ Двамата си размениха реплики като това бе уловено от телевизионните камери на заден фонд, докато Руис даваше интервю. Единственото, което се чу Джошуа, който се обърна към баща си: "Не, аз съм...аз се бия". Не е ясна каква причината, като AJ опита да обясни, че това е нормална емоционална реакция след подобен мач. Anthony Joshua has to restrain his 'upset' father Richard as he tries to confront Eddie Hearn - https://t.co/48UbbcUowq pic.twitter.com/pfSmBdYRWO — Boxing News Now (@Boxing_NewsNow) June 2, 2019

