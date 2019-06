Бокс Ето как реагира допингираният Джарел Милър след загубата на Джошуа (видео) 02 юни 2019 | 21:43 - Обновена 0



Реакциите след изненадващата загуба на Антъни Джошуа от Анди Руис продължават, но една от най-интересните бе на Джарел Милър. Именно той трябваше да се изправи срещу AJ на 1 юни, но бе хванат с допинг няколко седмици преди двубоя. Изглежда, че се е осъзнал каква златна възможност е имал пред себе си, но я е пропилял. 30-годишният боксьор пусна видео в социалните мрежи, в което 30 секунди не казва нито дума и гледа само в камерата. Втрещен от това, което е видял на ринга.

По-рано стана ясно, че Милър е дал рутинна проба на 20 март, в която обаче е открито забранено вещество. Става дума за GW 1516, което помага за по-силно представяне на ринга. Jarrell Miller's response to Andy Ruiz Jr's victory over Anthony Joshua pic.twitter.com/CAA3fsGVsi — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 2, 2019 По-рано стана ясно, че Милър е дал рутинна проба на 20 март, в която обаче е открито забранено вещество. Става дума за GW 1516, което помага за по-силно представяне на ринга.

