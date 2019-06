Тенис Велика битка! 02 юни 2019 | 21:10 - Обновена 0



Hats off to @StefTsitsipas for leaving it all on the court against Wawrinka. #RG19 pic.twitter.com/J5y8Hr34Ls — ATP Tour (@ATP_Tour) June 2, 2019 Двамата се “захапаха” още от първия сет на мача, в който пробиви не бяха постигнати и се наложи изиграването на тайбрек. В него Вавринка спечели първите 2 точки, но Циципас отговори с 4 поредни, за да поведе с 4:2 при смяната на полетата. Нови три точки върнаха аванса на Вавринка, след което двамата си спечелиха подаванията за 7:6 за швейцареца. Тогава една къса топка на Вавринка кацна точно на горния край на мрежата и падна в полето на съперника му, за да му спечели първия сет.



Във втория Циципас осъществи ранен пробив и поведе с 3:0, само за да може Вавринка бързо да изравни за 3:3. Циципас направи нов пробив за 5:3, но загуби подаването си за сета и Вавринка намали на 4:5. В десетия гейм драмата продължи и швейцарецът отрази пет сетбола на свой сервис, преди да изравни за 5:5. Сетът отиваше към тайбрек при 30:15 за Вавринка в 12-ия гейм, но швейцарецът направи 3 грешки и 20-годишният му съперник изравни общия резултат в мача.

Ce n'est pas fini @StefTsitsipas ne renonce pas. @stanwawrinka devra remporter le 5e set s'il veut s'assurer une place en quarts de finale.



: https://t.co/2eoXbowZgMhttps://t.co/ZfGQePJdoV | #RG19 pic.twitter.com/HI5CZhd6Ix — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 В третия сет решителният удар бе нанесен в седмия гейм, когато Вавринка проби за 4:3 и малко след това спечели сета с 6:4, за да поведе с 2:1 сета. Четвъртият сет доста приличаше на втория. Циципас бързо поведе с 3:0, Вавринка върна пробива, за да намали с 2:3, но разликата тук бе, че веднаха след това гръкът отново проби за 4:2 и така прати мача в решителен пети сет.

The wait is over!



After two years, @stanwawrinka signs his place in another Grand Slam QF.



: @Eurosport_UK | #RG19pic.twitter.com/0OghlhZ114 — ATP Tour (@ATP_Tour) June 2, 2019 Още в първия гейм на решаващия пети сет поставеният под №24 Вавринка някак се спаси от 0:40 и взе подаването си. В петия гейм отстранилият в третия кръг след три поредни тайбрека Григор Димитров швейцарец отрази нови два брейкпойнта, а при 5:5 Циципас имаше още 3 възможности, но Вавринка все пак оцеля. Така се стигна до 14-ия гейм, който се оказа и последен в двубоя. Точно в този момент дойдоха първите две точки за пробив за швейцареца в петата част, а те бяха с цената на мачболи. Циципас отрази първия мачбол за 30:40, а при втория бе разминат на мрежата от бекхенд. Въртеливата топка на Вавринка тупна около линията, но първоначално изглеждаше по-скоро в аут и това щеше да е 40:40. В този ключов момент се намеси съдията на стола, който прецени, че топката е закачила линията и това означаваше гейм, сет и мач Стан Вавринка.

QUEL. MATCH. DE. TITANS.



En vrai combattant, @stanwawrinka l'emporte 7-6(6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 sur Stefanos Tsitsipas au terme du plus long match de la quinzaine. Il rencontrera son compatriote Roger Federer en quarts de finale. https://t.co/ZfGQePJdoV | #RG19 pic.twitter.com/bst4X2ywaZ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 Петчасовата битка между Циципас и Вавринка вероятно е добра новина за шампиона от 2009 година Роджър Федерер. Именно той е следващият съперник на своя приятел и сънародник Вавринка на 1/4-финалите. При предишното участие на Федерер на “Ролан Гарос” - през 2015 година, Вавринка победи Федерер тъкмо на 1/4-финалите, а след това грабна и трофея след успех на финала срещу сърбина Новак Джокович. 5 hours, 9 minutes. 1 amazing tennis match.@stanwawrinka outlasts Tsitsipas 7-6(6) 5-7 6-4 3-6 8-6 to reach the quarter-finals at Roland-Garros.



