Ван Гаал: На Де Йонг ще му е трудно в Барселона

Легендарният холандския наставник Луис ван Гаал заяви, че Френки де Йонг, че младата надежда Френки де Йонг ще има трудни моменти след преминаването си в Барселона и изобщо не трябва да се заблуждава, че ще има гарантирано титулярно място в състава. Де Йонг ще играе при каталунците от следващия сезон, след като те платиха 75 милиона евро на Аякс за услугите му, а сумата може да нарасне до 91 милиона с различни бонуси за неговото представяне. Ван Гаал обаче смята, че той тепърва ще усеща тежестта от този трансфер и различната си роля при каталунците. Frenkie de Jong with a goodbye message to @AFCAjax on his Instagram. This is beautiful. pic.twitter.com/vRxgnfcrzz — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) May 31, 2019 "Ще му бъде трудно, не само заради различната си роля, но и заради качествата на останалите футболисти, влизащи в титулярния състав. Имаше малко късмет след елиминирането на Барса на полуфиналите в Шампионската лига. Сега статутът на отбора е друг и ще има нови футболисти. Отличен играч е, но ще трябва да се бори сериозно за мястото си в титулярния състав с невероятен играч като Иван Ракитич, с Артуро Видал, който исках да взема, когато бях в Ман Юнайтед", заяви Луис ван Гаал пред испанските медии относно своя сънародник Де Йонг. Младият талант подписа договор с Барселона до лятото на 2024 година. 0



