Ман Юнайтед се насочва към защитник на ПСЖ

Манчестър Юнайтед ще изпревари Арсенал за подписа на Тома Моние, съобщават британските медии. 27-годишният белгийски национал може би ще напусне Пари Сен Жермен през лятото след неуспешна кариера на "Парк де Пренс" във френската столица.

Първи избор за десен бек на Оле Гунар Солскяер се смята Аарън Уан-Бисака, но от ръководството на "червените дяволи" са бесни за завишената цена на защитника. Смята се, че от Палас са поставили цена на младока от 60 милиона паунда, което силно е разочаровало Юнайтед.

