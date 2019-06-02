Ето 20-те най-добри играчи в ШЛ през този сезон

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Шампионска Лига
Техническите наблюдатели на УЕФА за финала в Мадрид избраха 20-те най-добри играчи в тазгодишното издание на Шампионската лига. Очаквано с най-много представители - шестима, е носителят на трофея Ливърпул. Следващият обор с най-голям брой играчи е Аякс (5). Трима са футболистите от другия финалист в турнира - Тотнъм. Барселона и Манчестър Сити имат по двама представители, а Лион (1) и Ювентус (1) са останалите тимове, чиито играчи съставят тази 20-ица.
Ето и всички имена:
Вратари:
Алисон (Ливърпул)
Марк-Андре тер Стеген (Барселона)
Защитници:
Вирджил ван Дайк (Ливърпул)
Матейс де Лихт (Аякс)
Ян Вертонген (Тотнъм)
Трент Александър-Арнолд (Ливърпул)
Андрю Робъртсън (Ливърпул)
Полузащитници:
Муса Сисоко (Тотнъм)
Хаким Зиех (Аякс)
Кевин де Бройне (Манчестър Сити)
Френки де Йонг (Аякс)
Танги Ндомбеле (Лион)
Жоржиньо Вайналдум (Ливърпул)
Давид Нерес (Аякс)
Рахийм Стърлинг (Манчестър Сити)
Нападатели:
Лионел Меси (Барселона)
Душан Тадич (Аякс)
Садио Мане (Ливърпул)
Кристиано Роналдо (Ювентус)
Лукас Моура (Тотнъм)
Техническите наблюдатели на УЕФА Мадрид бяха: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дейвид Мойс (Шотландия), Раул Гонсалес (Испания), Паки Бонър (Ирландия), Майкъл О'Нийл (Северна Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания)
Шампионска Лига
final кръг, събота 1 юни
Тотнъм
0:2краен резулат
Ливърпул
Стадион: Естадио Уанда Метрополитано
Съдия: Дамир Скомина
1
3
5
4
2
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23
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18
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10
13
32
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12
4
26
7
14
66
27
11
4-2-3-1
4-3-3
0 Голове 2
8 Ъглови удари 9
25 Центрирания 21
3 Засади 2
8 Точни удари 4
25 Тъчове 26
6 Неточни удари 7
12 Удари от вратата 6
61 Притежание на топката % 39
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
1 Контра атаки 3
5 Извършени фалове 6
8 халф
10 вратар
x
0:1
(2`) Мохамед Салах
0:2
(87`) Дивок Ориги
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(Гост) 18
отговор
За Меси съм съгласен защото стигнаха до полуфинала и е голмайстор на шампионската лига , но Роналдо не мога да разбера кой го е уредил да е там! Рейтинг: 7 0
(Гост) 17
отговор
Това черно,рядко настапано нещо 'стерилник'какво прави в тази класация на звезди? И защо няма нито един от мръсните манафи?хаха духайте мърши! YNWA Рейтинг: 3 0
(Гост)
Абе къде е оня с чалмата, защо го няма пак ли отиде да продава дюнери Рейтинг: 0 1
(Гост) 16
отговор
Да се чуди човек как датския "магьосник" на пасовете и звездното леке Бамиделе, които имаха по 3 верни отигравания във всеки мач от елиминациите не са в топ 20 на сезона.... Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
И︆︆ск︆︆аш л︆︆и да с︆︆е на︆︆ме︆︆ри ж︆︆ен︆︆а за ед︆︆на н︆︆о︆︆щ? Д︆︆об︆︆ре до︆︆шл︆︆и на >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆S︆︆e︆︆x︆︆y︆︆d︆︆r︆︆o︆︆m.︆︆C︆︆o︆︆m Рейтинг: 0 3
(Гост)
Искам да те к.ецам отзад! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
Всичко е ала-бала. Няма го Кристиан Ериксен. Това е престъпно! Най-добрият плеймейкър е момента. Рейтинг: 3 8
(Гост) 13
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(Гост) 12
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Де Бройне и оня онеправдания Рахим кво правят тука, не е ясно... имаше доста момчета от Аякс и Тотнъм, които заслужаваха повече... Със същия успех можеше да включат и онова недоразумение Погба онтово. Нали навсякъде го бутат и него... Рейтинг: 13 3
(Гост) 11
отговор
Де Бройне какво прави тук? Цяла есен контузен, а пролетта Сити не играха много мачове... Рейтинг: 14 1
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(Гост) 8
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ШЧЕСНИ ОНЯ БЯЛИЯ ОТ ТОТНАМ ДЕСНИЯ КИЕЛИНИ РАМОС САНДРО ПЯНИЧ ДЕ БРУИНЕ РОНАЛДО ДИБАЛА МАНДЖО АГУЕРО ТРЕНЕР АЛЕГРИ ТВА Е Рейтинг: 5 11
(Гост)
РЕЗЕРВИ ЙОРИС АВЕРВЕЛД МАТУИДИ ЕРИКСЕН БЕРНАРДЕСЧИ АЗАР Рейтинг: 5 6
(Гост)
пич пий си хапчетата Рейтинг: 5 5
(Гост)
Да не ги спира! Аз съм голям фен на Йовентуса, уникален е, всеки път смазва от смях Рейтинг: 10 1
(Гост)
УМРИ ГАД И ТИ ИЙОВЕНТУС Рейтинг: 5 5
(Гост) 7
отговор
пичовете са забравили костов и кали тиам .. пални смещници Рейтинг: 3 3
(Гост) 6
отговор
меси и роналдо в класацията хахахахах смях ссмях Рейтинг: 5 22
(Гост)
Защо Меси да не е там? Та той е голмайстор на сезона в турнира. На мястото на Роналдо трябваше да е Левандовски. Рейтинг: 9 12
(Гост) 5
отговор
Я, няма от ВАРеВалЯ! Ти да еидиш. Рейтинг: 8 1
(Гост) 4
отговор
Интересно Меси и Роналдо какво правят в тази класация. Рейтинг: 8 24
(Гост)
За Роналдо незнам, но Меси е голмайстор в ШЛ, и има само една загуба от изиграни 10 мача. Рейтинг: 16 6