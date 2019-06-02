Ливърпул Liverpool

Тотнъм 0:2 Ливърпул

последен:
01.06.2019

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следващ:
 

създаване: 1892г.
стадион: Анфийлд
президент: Джон Хенри
треньор: Юрген Клоп
web: Ливърпул

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Шампионска Лига

Ето 20-те най-добри играчи в ШЛ през този сезон

02 юни 2019 | 17:47 - Обновена
Ето 20-те най-добри играчи в ШЛ през този сезон
Техническите наблюдатели на УЕФА за финала в Мадрид избраха 20-те най-добри играчи в тазгодишното издание на Шампионската лига. Очаквано с най-много представители - шестима, е носителят на трофея Ливърпул. Следващият обор с най-голям брой играчи е Аякс (5). Трима са футболистите от другия финалист в турнира - Тотнъм. Барселона и Манчестър Сити имат по двама представители, а Лион (1) и Ювентус (1) са останалите тимове, чиито играчи съставят тази 20-ица.

Ето и всички имена:

Вратари:
Алисон (Ливърпул)
Марк-Андре тер Стеген (Барселона)

Защитници:
Вирджил ван Дайк (Ливърпул)
Матейс де Лихт (Аякс)
Ян Вертонген (Тотнъм)
Трент Александър-Арнолд (Ливърпул)
Андрю Робъртсън (Ливърпул)

Полузащитници:

Муса Сисоко (Тотнъм)
Хаким Зиех (Аякс)
Кевин де Бройне (Манчестър Сити)
Френки де Йонг (Аякс)
Танги Ндомбеле (Лион)
Жоржиньо Вайналдум (Ливърпул)
Давид Нерес (Аякс)
Рахийм Стърлинг (Манчестър Сити)

Нападатели:
Лионел Меси (Барселона)
Душан Тадич (Аякс)
Садио Мане (Ливърпул)
Кристиано Роналдо (Ювентус)
Лукас Моура (Тотнъм)

Техническите наблюдатели на УЕФА Мадрид бяха:  Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дейвид Мойс (Шотландия), Раул Гонсалес (Испания), Паки Бонър (Ирландия), Майкъл О'Нийл (Северна Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания)




Шампионска Лига
final кръг, събота 1 юни
Тотнъм
0:2краен резулат
Ливърпул
Стадион: Естадио Уанда Метрополитано
Съдия: Дамир Скомина
1
3
5
4
2
27
23
15
18
7
10
13
32
3
12
4
26
7
14
66
27
11
Маурисио Почетино
Юрген Клоп
4-2-3-1
4-3-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Алисон13 Алисон
Кийрън Трипиер Кийрън Трипиер2 Трент Александър-Арнолд66 Трент Александър-Арнолд
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд4 Жоел Матип32 Жоел Матип
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Вирджил ван Дайк4 Вирджил ван Дайк
Дани Роуз Дани Роуз3 Андрю Робъртсън26 Андрю Робъртсън
Муса Сисоко Муса Сисоко17 Джордан Хендерсън14 Джордан Хендерсън
Хари Уинкс Хари Уинкс8 Фабиньо3 Фабиньо
Деле Али Деле Али20 Жоржиньо Вайналдум5 Жоржиньо Вайналдум
Кристиан Ериксен Кристиан Ериксен23 Мохамед Салах11 Мохамед Салах
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Роберто Фирмино9 Роберто Фирмино
Хари Кейн Хари Кейн10 Садио Мане10 Садио Мане
Резерви
Ерик Дайър Ерик Дайър15 Джо Гомес12 Джо Гомес
Лукас Моура Лукас Моура27 Дивок Ориги27 Дивок Ориги
Фернандо Йоренте Фернандо Йоренте18 Джеймс Милнър7 Джеймс Милнър
90' Садио Мане  Садио Манеизлиза
Джо Гомес  Джо Гомесвлиза
87' Дивок Ориги  Дивок Оригигол
Деле Алиизлиза Деле Али  81'
Фернандо Йорентевлиза Фернандо Йоренте 
Муса Сисокоизлиза Муса Сисоко  74'
Ерик Дайървлиза Ерик Дайър 
Хари Уинксизлиза Хари Уинкс  66'
Лукас Моуравлиза Лукас Моура 
62' Жоржиньо Вайналдум  Жоржиньо Вайналдумизлиза
Джеймс Милнър  Джеймс Милнървлиза
58' Роберто Фирмино  Роберто Фирминоизлиза
Дивок Ориги  Дивок Оригивлиза
2' Мохамед Салах  Мохамед Салахдузпа
0 Голове 2
8 Ъглови удари 9
25 Центрирания 21
3 Засади 2
8 Точни удари 4
25 Тъчове 26
6 Неточни удари 7
12 Удари от вратата 6
61 Притежание на топката % 39
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
1 Контра атаки 3
5 Извършени фалове 6
Шампионска Лига М П Р З Г точки
1 Пари Сен Жермен Пари Сен Жермен
6
3
2
1
17:9 (8)
11
2 Ливърпул Ливърпул
6
3
0
3
9:7 (2)
9
3 Наполи Наполи
6
2
3
1
7:5 (2)
9
4 Цървена звезда Цървена звезда
6
1
1
4
5:17 (-12)
4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 10109

Добави коментар ›› Коментари (18)

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Някой си
(Гост) 18
отговор
03 юни 2019 | 06:07

За Меси съм съгласен защото стигнаха до полуфинала и е голмайстор на шампионската лига , но Роналдо не мога да разбера кой го е уредил да е там! Рейтинг: 7 0

Мразя манафи
(Гост) 17
отговор
03 юни 2019 | 04:24

Това черно,рядко настапано нещо 'стерилник'какво прави в тази класация на звезди? И защо няма нито един от мръсните манафи?хаха духайте мърши! YNWA Рейтинг: 3 0

Тъп си
(Гост)
03 юни 2019 | 08:15

Абе къде е оня с чалмата, защо го няма пак ли отиде да продава дюнери Рейтинг: 0 1

Хейтъра
(Гост) 16
отговор
03 юни 2019 | 01:58

Да се чуди човек как датския "магьосник" на пасовете и звездното леке Бамиделе, които имаха по 3 верни отигравания във всеки мач от елиминациите не са в топ 20 на сезона.... Рейтинг: 0 0

Lissa
(Гост) 15
отговор
03 юни 2019 | 00:29

И︆︆ск︆︆аш л︆︆и да с︆︆е на︆︆ме︆︆ри ж︆︆ен︆︆а за ед︆︆на н︆︆о︆︆щ? Д︆︆об︆︆ре до︆︆шл︆︆и на >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆S︆︆e︆︆x︆︆y︆︆d︆︆r︆︆o︆︆m.︆︆C︆︆o︆︆m Рейтинг: 0 3

Е.ача
(Гост)
03 юни 2019 | 06:09

Искам да те к.ецам отзад! Рейтинг: 0 0

Juve_man
(Гост) 14
отговор
03 юни 2019 | 00:10

Всичко е ала-бала. Няма го Кристиан Ериксен. Това е престъпно! Най-добрият плеймейкър е момента. Рейтинг: 3 8

ERNETPARI
(Гост) 13
отговор
02 юни 2019 | 22:46

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oil money
(Гост) 12
отговор
02 юни 2019 | 22:33

Де Бройне и оня онеправдания Рахим кво правят тука, не е ясно... имаше доста момчета от Аякс и Тотнъм, които заслужаваха повече... Със същия успех можеше да включат и онова недоразумение Погба онтово. Нали навсякъде го бутат и него... Рейтинг: 13 3

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Хияши Микура
(Гост) 11
отговор
02 юни 2019 | 22:33

Де Бройне какво прави тук? Цяла есен контузен, а пролетта Сити не играха много мачове... Рейтинг: 14 1

ERNETPARI
(Гост) 10
отговор
02 юни 2019 | 20:11

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(Гост) 9
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02 юни 2019 | 20:04

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Samo Juventus
(Гост) 8
отговор
02 юни 2019 | 19:34

ШЧЕСНИ ОНЯ БЯЛИЯ ОТ ТОТНАМ ДЕСНИЯ КИЕЛИНИ РАМОС САНДРО ПЯНИЧ ДЕ БРУИНЕ РОНАЛДО ДИБАЛА МАНДЖО АГУЕРО ТРЕНЕР АЛЕГРИ ТВА Е Рейтинг: 5 11

Samo Juventus
(Гост)
02 юни 2019 | 19:48

РЕЗЕРВИ ЙОРИС АВЕРВЕЛД МАТУИДИ ЕРИКСЕН БЕРНАРДЕСЧИ АЗАР Рейтинг: 5 6

molq ta
(Гост)
02 юни 2019 | 20:29

пич пий си хапчетата Рейтинг: 5 5

Ленко
(Гост)
02 юни 2019 | 20:47

Да не ги спира! Аз съм голям фен на Йовентуса, уникален е, всеки път смазва от смях Рейтинг: 10 1

Интер
(Гост)
02 юни 2019 | 21:36

УМРИ ГАД И ТИ ИЙОВЕНТУС Рейтинг: 5 5

lefskar do grop
(Гост) 7
отговор
02 юни 2019 | 19:11

пичовете са забравили костов и кали тиам .. пални смещници Рейтинг: 3 3

аз
(Гост) 6
отговор
02 юни 2019 | 18:57

меси и роналдо в класацията хахахахах смях ссмях Рейтинг: 5 22

?
(Гост)
02 юни 2019 | 20:27

Защо Меси да не е там? Та той е голмайстор на сезона в турнира. На мястото на Роналдо трябваше да е Левандовски. Рейтинг: 9 12

Стара Загора
(Гост) 5
отговор
02 юни 2019 | 18:46

Я, няма от ВАРеВалЯ! Ти да еидиш. Рейтинг: 8 1

тича
(Гост) 4
отговор
02 юни 2019 | 18:37

Интересно Меси и Роналдо какво правят в тази класация. Рейтинг: 8 24

Ник
(Гост)
02 юни 2019 | 20:28

За Роналдо незнам, но Меси е голмайстор в ШЛ, и има само една загуба от изиграни 10 мача. Рейтинг: 16 6 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Смях с Венгер и Моуриньо (видео)
                
                
                  Смях с Венгер и Моуриньо (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ван Гаал: На Де Йонг ще му е трудно в Барселона
                
                
                  Ван Гаал: На Де Йонг ще му е трудно в Барселона

                 
                
              

              

                
                  
                  Джейми Карагър: Юрген Клоп е специален мениджър
                
                
                  Джейми Карагър: Юрген Клоп е специален мениджър

                 
                
              

              

                
                  
                  Ман Юнайтед се насочва към защитник на ПСЖ
                
                
                  Ман Юнайтед се насочва към защитник на ПСЖ

                 
                
              

              

                
                  
                  Олимпийски и световен шампион се включи в купона на Ливърпул (снимки)
                
                
                  Олимпийски и световен шампион се включи в купона на Ливърпул (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Героите от Мадрид се завърнаха в Ливърпул, готвят се за парада
                
                
                  Героите от Мадрид се завърнаха в Ливърпул, готвят се за парада

                 
                
              

              

                
                  
                  Гари Кейхил се сбогува с Челси
                
                
                  Гари Кейхил се сбогува с Челси

                 
                
              

              

                
                  
                  Гуардиола се обадил на Клоп след финала
                
                
                  Гуардиола се обадил на Клоп след финала

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Шампионската лига отново носи романтика, не ...
18 април 2019

Това снощи беше отнасяне. От онези футболни мачове, които минават неусетно и не ти се иска да свършват. С огромен дух, много класа и малко помощ от ВАР Тотнъм успя да елиминира Сити. И да се нареди сред топ 4 на ...









							
							
						

						
						






Иниеста: Този състав на Барселона заслужава ...
02 януари 2019

Легендата на Барселона Андрес Иниеста даде интервю пред каталунския “Спорт”, като ви представяме най-интересните теми, по които говори.За Карлес Аленя и Рики ПуигСтрахотно е, че играчи от школата могат да ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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