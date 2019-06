Тайсън Фюри към Антъни Джошуа: Почивай, възстанови се, пренареди си нещата и се върни отново

Мнозина фенове на бокса очакваха с нетърпение как Тайсън Фари ще коментира изненадващото поражение на Антъни Джошуа и факта, че загуби поясите в тежка категория.



Джошуа бе победен от Анди Руис-младши в зрелищен двубой в Ню Йорк.



Противно на обичайното си поведение обаче Тайсън Фюри зае различна позиция и призова Антъни Джошуа да се върне още по-силен:

"Имаме своите добри и лоши моменти, но Антъни Джошуа си пренареди звездите в живота. В тежката категория на бокса се случват такива неща.

Почивай, възстанови се, пренареди си нещата и се върни отново."

We have our back and Forth’s but @anthonyfjoshua changed his stars through life. heavyweight boxing, these things happen, rest up, recover, regroup and come again