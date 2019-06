Проклятието, което спря Антъни Джошуа (снимка)

Боксовият свят се събуди тази сутрин шокиран. Най-изненадващо Анди Руис-младши победи Антъни Джошуа. При това, не само го победи, но го и нокаутира в 7-ия рунд на мача в „Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк.

Andy Ruiz Jr. stops Anthony Joshua in the seventh round to become world heavyweight champion https://t.co/Px6J3KOVzK pic.twitter.com/6hB89FUXrj