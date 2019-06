Италия Де Лаурентис: В понеделник ще има добри новини за феновете на Наполи 02 юни 2019 | 16:52 - Обновена 0



“Ако намерим подходящия нападател, ще направим жертва. Завръщането на

De Laurentiis promises some transfer news on Monday for Napoli fans https://t.co/Vgt9MTpkEP — AS English (@English_AS) June 2, 2019 Той говори и за наставника на отбора Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис обеща на феновете на тима, че в понеделник ще ги зарадва с добри новини. Той обаче не разкри какви точно ще са те.“Ако намерим подходящия нападател, ще направим жертва. Завръщането на Фабио Куалярела би било въпрос на любов и привързаност към неаполитанец, който напусна по причини, за които знаем. В понеделник ще ви оповестя добри новини за това лято”, заяви Де Лаурентис пред “Скай Спорт Италия”.Той говори и за наставника на отбора Карло Анчелоти . “Аз съм лоялен, вече го знаете. Ако намериш треньор, когото обичаш, ще го задържиш доживот, защото това прави всичко по-лесно. Засега Анчелоти показа, че е примерен партньор за пътуване и елегантен, културен и приятелски настроен човек. С него мога да си говоря за всичко, не само за футбол. Много от ценностите ни съвпадат. Първата година послужи, за да свикне с италианския климат, който загуби преди известно време. След това той трябваше да разбере своите играчи и да ги прецени. През лятото ще трябва добре да поработим, за да намерим нападател”, допълни президентът на “партенопеите”.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

