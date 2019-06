Тенис Безкомпромисен Федерер помете поредния съперник 02 юни 2019 | 16:42 - Обновена 0



В първите си 4 мача в Париж тази година Федерер не загуби сет, а на 1/4-финалите той очаква победителя от двубоя между своя приятел и сънародник Стан Вавринка (№24 в схемата) и 20-годишния гръцки талант Стефанос Циципас (№6). При поредишното си участие на “Ролан Гарос” Федерер бе елиминиран именно от Вавринка на 1/4-финалите. Тогава Стан взе и трофея след успех на финала срещу Новак Джокович.



Федерер спечели първия сервис-гейм на съперника си в мача и затвърди с лекота пробива. В петия гейм швейцарецът отново реализира брейк и не след дълго авансът му в резултата стана смазващ - 5:1. Федерер затвори сета с 6:2, а във втората част пак направи ранен пробив и поведе с 2:0. В деветия гейм Майер отново се пропука на свой сервис и шампионът от 2009 година взе сета с 6:3. Третият сет не бе много по-различен от предишните. В четвъртия гейм аржентинецът отрази 4 брейкпойнта, но Федерер все пак реализира пробив в шестия гейм и секунди по-късно поведе с 5:2. Майер взе следващия гейм, но Федерер бе безкомпромисен след това и сложи край на двубоя след 1 час и 42 минути игра.

Oldest man to reach the quarter-finals of a Grand Slam since 1991...



...age is but a number.@rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/9hYxs0qxJn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 Днес Федерер направи 30 уинъра и 19 непредизвикани грешки. Той реализира 5 пробива, като не даде нито един брейкпойнт на съперника си, когото победи за четвърти път от 4 мача между двамата.



Днес Федерер направи 30 уинъра и 19 непредизвикани грешки. Той реализира 5 пробива, като не даде нито един брейкпойнт на съперника си, когото победи за четвърти път от 4 мача между двамата. Федерер за 12-и път ще играе четвъртфинал в Париж. Той вече има 54 участия (изравнен рекорд) на четвъртфинал в турнирите от "Големия шлем" и е единственият с поне 12 четвъртфинала във всеки един от тях. Швейцарецът стана и най-възрастният тенисист, класирал се на 1/4-финал на турнир от "Големия шлем" след 1991 година. Tennis - Roger Federer reaches the quarter-finals of a Grand Slam for a RECORD equalling 54th time (singles in Open Era)



54 - Chris Evert

54 - @rogerfederer (+1)

53 - Martina Navrátilová

