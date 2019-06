Моторни спортове От Танак с втора поредна победа в Световния рали шампионат 02 юни 2019 | 16:29 - Обновена 0



копирано

От Танак с Toyota Yaris спечели рали Португалия - седми кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC). Естонецът завърши с общо време 3:20:22.8 часа и записа общо трети успех за сезона и втори пореден след триумфа му в Чили преди три седмици. Втори на 15.9 секунди остана Тиери Нювил от Белгия с Hyundai, а трети е шесткратният световен рали шампион Себастиан Ожие (Франция) със Citroen на 57.1 секунди. IT’S A WIN!

AND 3 points from the Power Stage! It was a really challenging weekend but we did it! Thanks to the whole team and fans! #RallyPortugal #WINNERS #GoOtt #TanakFanArmy #WRC #Rallying #TGR_WRC pic.twitter.com/B8QPf3bdVR — Ott Tänak (@OttTanak) June 2, 2019 Британецът Крис Мийк с Toyota се движеше втори, но в последния етап катастрофира и отпадна. Благодарение на това Ожие успя да се качи на подиума и да запази първото си място в класирането при пилотите със 142 точки, а От Танак остава на второ място със 140. Нювил е на трета позиция със 132 точки. Last minute changes in the O/A @krismeeke forced to retired.



: Last stage of @rallyportugal, the Wolf Power Stage is now live on https://t.co/twccZ0hRvh! @wolflubes_official pic.twitter.com/7el4tdfm0k — World Rally Championship (@OfficialWRC) June 2, 2019 Танак зае първото място още в петък следобяд, когато се появи технически проблем при ранния лидер Дани Сордо (Hyundai).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 114

1