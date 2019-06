Тенис Ясни са първите три 1/4-финалистки на "Ролан Гарос" 02 юни 2019 | 15:11 - Обновена 0



Marketa Vondrousova sur sa lancée



La jeune Tchèque, qui totalise le plus de victoires sur le circuit depuis l'Australian Open, s'impose en 59 minutes face à Anastasija Sevastova 6-2, 6-0. Elle est la première qualifiée pour les 1/4 de finale.#RG19 pic.twitter.com/xwiHwWqYRn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 Тийнейджърката Вондрушова, №38 в световната ранглиста преди старта на турнира, се разправи за 59 минути с 6:2, 6:0 с латвийката Анастасия Севастова. Поставената под №12 Севастова имаше тежък мач с белгийката Елизе Мертенс в третия кръг и явно това се отрази на представянето й на осминафиналите днес. Севастова направи само 7 уинъра и 24 непредизвикани грешки. Вондрушова пък записа 19 печеливши удара и само 13 непредизвикани грешки. Чехкинята взе последните 9 гейма в срещата, като 6 пъти проби подаването на съперничката си и допусна само един брейк.

The moment you make your first Slam quarter-final...#RG19 pic.twitter.com/gk7jty7usb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 Левичарката Вондрушова за първи път стига толкова далеч на турнир от “Големия шлем”, а за място на полуфиналите ще спори с хърватката Петра Мартич, която сложи край на участието в турнира на естонката Кая Канепи. Мартич спечели с 5:7, 6:2, 6:4 и също за първи път в кариерата си ще играе 1/4-финал в турнир от “Големия шлем”.

Konta dans l'histoire @JohannaKonta est la première Anglaise à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis 1983. Elle élimine la Croate Donna Vekic en deux sets 6-2, 6-4.https://t.co/muXO4Mu8DK | #RG19 pic.twitter.com/j21d2Dj5Hr — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019 За първи път на 1/4-финал на "Ролан Гарос" пък се класира първата ракета на Великобритания Йохана Конта. Тя се справи с №23 в схемата Донна Векич (Хърватия) с 6:2, 6:4 за само 1 час и 24 минути. Конта нямаше победа на турнира от "Големия шлем" в Париж до тази година, като неизменно отпадаше в първи кръг при всяко от четирите си предишни участия. Конта чака на 1/4-финалите победителката от двубоя между шампионката от 2016 година Гарбинье Мугуруса (Испания) и финалистката от миналия сезон Слоун Стивънс (САЩ).



