Петручи победи Маркес на домашната "Муджело", Роси с ранно падане

Пилотът на Ducati Данило Петручи надви съотборника си Андреа Довициозо и лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес и спечели състезанието за Гран При на Италия с минимална преднина. Италианецът стартира трети и на няколко пъти поемаше лидерството, като в последната обиколка се стигна и до лек контакт между него и Дови. В крайна сметка Маркес успя да финишира втори и да запази първата си позиция в класирането с актив от 115 точки след шест кръга от сезон 2019, а Дови завърши трети и остава втори в общата подредба със 103 точки.

There was nothing to choose between them!



Three riders putting on a spectacular show at over 345 km/h! #ItalianGP pic.twitter.com/VT8DEax6TE — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

Валентино Роси падна с мотора си още преди да бъде преполовена състезателната дистанция и се смъкна до петата позиция в генералното класиране при пилотите на MotoGP.

Марк Маркес стартира от своя 56-и полпозишън в кралския клас на мотоциклетизма на днешната Гран При на Италия. Пилотът на Honda тръгва за втори път първи на "Муджело", като предишният му път бе през 2014 година, когато спечели и единствената си победа там. Зад Маркес стартираха най-добрият дебютант този сезон - Фабио Куартараро със сателитна Yamaha и Данило Петручи с Ducati, който за девети път се квалифицира в топ 3.

Основният опонент на Маркес за титлата в MotoGP Андреа Довициозо с Ducati тръгна девети в своето състезание номер 300 в шампионата. За втори път през сезона обаче Дови стартира извън топ 6.

What a Grand Prix we have ahead of us!



The atmosphere is electric as the riders make their way onto the grid! #ItalianGP pic.twitter.com/YHczscLHFL — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

Валентино Роси не се справи с квалификацията на "Муджело" и трябваше да се примири с 18-о стартово място, което бе най-слабото му в кралския клас на суха писта след Гран При на Холандия през 2006 година, когато бе контузен.

Маркес бе един от двамата пилоти, който стартира с две твърди гуми, заедно със сателитният пилот на Yamaha Франко Морбидели. Повечето пилоти заложиха на медиум смеси за състезанието на "Муджело".

Маркес пое лидерството на старта на ГП на Италия, а добър старт направи сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу, който от шесто място излезе на второ след първия завой в обиколка номер 1. До края на първата обиколка обаче Дови се изстреля с шест места нагоре, успя да изпревари Кръчлоу и излезе на втората позиция.

Страхотен старт направи и пилотът на Suzuki Алекс Ринс, който от 13-ото място излезе на петото след две завъртания. Пред него за третата позиция спореха двама пилоти с мотори на Ducati - Петручи и Джак Милър, докато Кръчлоу се върна на шестата.

В петата обиколка Петручи излезе начело, следван от Дови, а след лека грешка Маркес бе изпреварен и от Милър и Ринс и зае пета позиция. Междувременно Валентино Роси изпадна извън топ 20 на домашното си Гран При след лек контакт с втория пилот на Suzuki Жоан Мир.

It's a home Grand Prix to forget for @ValeYellow46!



The Doctor has fallen to the back of the field!#ItalianGP pic.twitter.com/gQsepG3OAq — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

В седмата обиколка Дови изпревари съотборника си и пое водачеството, докато за съжаление на феновете по трибуните Роси падна с мотора си, докато държеше 21-ва позиция. Дови и Петручи продължиха да си разменят първата позиция, а Ринс - да забавя Маркес на четвъртата позиция.

В 11-ата обиколка с чиста маневра Маркес изпревари Ринс на правата, където Suzuki изглеждат доста по-бавни.

Watch the CRAZY battle for the lead in Mugello!



Overtakes left, right and centre! #ItalianGP | https://t.co/JbTaZ99PZ7 — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

Осем обиколки преди карирания флаг сателитният пилот на Ducati Джак Милър падна на петия завой, секунди след като записа най-бърза обиколка, и отпадна от състезанието, докато се движеше пети.

We're down to four contenders at the front! @Petrux9 is still holding on but @jackmilleraus has fallen from fifth spot! #ItalianGP pic.twitter.com/3duFe6WQUk — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

Напрежението на пистата растеше, тъй като Петручи, Дови, Маркес и Ринс караха изключително близо един до друг. Пилотът на Suzuki дебнеше за грешки, като възможност за такива имаше в последната обиколка, когато тримата пилоти пред него бяха опасно близо.

До инциденти обаче не се стигна. Зад Ринс, който финишира четвърти и запази третото си място в генералното класиране с 88 точки, финишира сателитният пилот с Honda Такааки Накагами, следван от Маверик Винялес с Yamaha и Микеле Пиро, който караше с уайлд кард за Ducati. Осми завърши Кръчлоу, а зад него се нареди Пол Еспергаро с КТМ. Топ 10 допълни Куартараро, който стартира втори. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо завърши 13-и.