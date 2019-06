ЛеБрон поздрави Ливърпул за триумфа в Шампионската лига

ЛеБрон Джеймс реагира емоционално на победата на Ливърпул в Шампионската лига. Джеймс притежава малък дял акции на мърсисайдци и е сред най-популярните фенове на отбора.

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс бе изключително щастлив, след като отборът спечели срещу Тотнъм с 2:0. От 2011 г. "Никога няма да останеш сам! Поздравления за всеки, който по някакъв начин е свързан с клуба", написа Джеймс в социалната мрежа Twitter.

YOU’LL NEVER WALK ALONE #WEARELIVERPOOL CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC