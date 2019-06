Ръководството на Тотнъм: Пътуването беше невероятно, спомените ще останат завинаги с нас

Ръководството на Тотнъм използва социалните мрежи, за да отправи своето послание към феновете на "шпорите" след поражението във финала на Шампионската лига от Ливърпул (0:2)

The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.



Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.



We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy