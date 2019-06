Силвано Пранди: Заслужена победа за Аржентина

Силвано Пранди не бе доволен от представянето на българския национален отбор във втората му среща от турнира в Аржентина. Нашите отстъпиха с 0:3 гейма пред домакините, като единствено в третата част бяха напълно равностойни на съперника и дори пропуснаха добри възможности да вземат поне гейм.

"Аржентина спечели напълно заслужено срещата. Техният отбор показа по-добра игра във всички елеменни, бяха много компактни и взаимодействието между блокадата и защитата им донесе резултат. Нашата задача е да израстваме във всеки двубой и да изграждаме механизми в играта, които да ни носят успех. Надявам се това да се види още в последния ни мач от турнира срещу Португалия", заяви италианският специалист.

