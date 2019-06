Клоп пее за Шестата по време на интервю

Jurgen Klopp - the gift that keeps giving!



Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп видимо беше много щастлив след победата над Тотнъм с 2:0 на финала на Шампионската лига, която донесе неговия първи трофей в състезанието. За мърсисайдци обаче това беше шести триумф в най-престижния клубен турнир.Именно върху това акцентира специалистът в едно от интервютата си след двубоя, когато започна да пее известната песен Let’s Talk About Sex на Salt-N-Pepa, заменяйки думата sex със six, което е шест на английски. “Винаги има някои хора, които ти казват: “Да, но не спечели”, но сега…”, започна Клоп, след което продължи с песента: “Let’s talk about six, baby, let’s talk about you and me, let’s talk about all the good things and all the bad things there may be. (Нека да поговорим за шест, скъпа, нека да поговорим за теб и мен, нека да поговорим за всички добри неща и всички лоши неща, които може да има - б.р.)”.