Бокс Калъм Смит премина успешно "прослушването" за битка с Канело 02 юни 2019 | 05:04



Калъм Смит увеличи шансовете си за битка с шампиона на шампионите в бокса Канело Алварес като победи с технически нокдаун Хасан Н'Дам в края на третия рунд на галавечерта в "Медисън Скуер Гардън", чието основно събитие е Антъни Джошуа - Анди Руис-младши. Смит успешно защити супершампионската си титла на WBA в суперсредна категория, но Канело държи по-значимия шампионски пояс на асоциацията и съответно може да проведе дългоочакван сблъсък с британеца. Callum Smith drops N’Dam for the 3rd time and it’s over pic.twitter.com/n1V8PGFjlb — Kid Presentable (@DFSBBallGuy) June 2, 2019



Смит вече има 26 победи, 19 от които с нокдаун, а и държи пояса на списание "Ринг", като имаше двоен повод за триумф във вечерта, защото е родом от Ливърпул, а малко по-рано "червените" бяха спечелили титлата в Шампионска лига след 2:0 над Тотнъм. Callum Smith has dropped Hassan N’Dam twice in the first 2 rounds pic.twitter.com/ma35zDEsJ2 — Kid Presentable (@DFSBBallGuy) June 2, 2019



Първият рунд бе проведен в сравнително ниско темпо, като и двамата методично разучаваха движението си, а Смит с по-големия си обсег контролираше без особени проблеми дистанцията. Н'Дам реши да поеме риск в самия край на рунда и успешно пласира ляво кроше около дясното слепоочие на опонента си, но то не попадна съвсем чисто, а контриращото ляво кроше на Смит бе безупречно. Н'Дам бе пратен в нокдаун и само гонгът го опази от още неприятности в двубоя.



Секунди след началото на втори рунд ново ляво кроше прати в нокдаун Н'Дам и той вече трябваше да влезе в режим "оцеляване". Смит обаче не държеше моментално да го довърши и вместо това продължи да работи с левия си прав, а не да търси нови тежки крошета.



Шампионът издебна момента си в последните десет секунди на третия рунд, като този път с дясно кроше повали камерунеца и записа трети нокдаун. Отново Н'Дам бе започнал да се движи добре и да опитва атаки, които обаче единствено го окриваха за перфектните контриращи удари на Смит. Камерунецът се израви, но реферът на ринга не се впечатли от това и отсъди технически нокдаун, защото не смяташе, че битката може да продължи без опасност за здравето на един от двамата боксьори.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

