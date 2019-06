Съдийско решение засенчи велика женска битка на галата на Джошуа

Запомнете тези имена - Делфин Персон (43-2, 18 КО) и Кейти Тейлър (12-0, КО) предложиха на зрителите в "Медисън Скуер Гардън" една от най-великите боксови битки на десетилетието и със сигурност задоволиха и най-претенциозните фенове на гладиаторския спорт. Двете шампионки, впуснали се в битка за обединяване на четирите шампионски пояса в лека категория, накараха мъжете преди тях да изглеждат като лигльовци с продукцията си на ринга.

