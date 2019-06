Лорис Кариус поздрави Ливърпул за шестата

"Поздравления, Ливърпул. Щастлив съм за всички в клуба и феновете. Заслужавахте го", написа Кариус, който не се появи на "Уанда Метрополитано", макар и да имаше покана за финала.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.