Антъни Смит натъжи шведските фенове със събмишън над Густафсон

(32-14 MMA, 8-4 UFC) спечели "битката на победените" срещу местната звезда Александър Густафсон (18-6 MMA, 10-6 UFC) с риър-некед-чоук и събмишън 2:38 минути от началото на четвъртия рунд от главната битка на UFC Fight Night 153 в Стокхолм. Густафсон се изправи пред родна публика, но може да се каже, че я разочарова, след като бе надхитрен в джу-джицу - той е розов колан, докато съперникът му е черен и го показа нагледно.

ALL HEART. ALWAYS.@LionheartASmith #UFCStockholm pic.twitter.com/EfCqR319Va — UFC (@ufc) June 1, 2019

Предишните боеве и на двамата бяха неуспешни опити за спечелване на титлата в полутежка категория срещу Джон Джоунс, като за Смит е впечатляващо, че има вече 15 двубоя за шест месеца. Той беше четвърти в ранглистата на UFC, а Густафсон - втори, но това ще се промени след галавечерта в Стокхолм. Двамата бойци демонстрираха страхотно уважение помежду си след края на сблъсъка, а шведът се извини на феновете си за поражението.



"Шоуто свърши", каза Густафсон и хвърли демонстративно ръкавиците си на земята, провокирайки предположения, че прекратява кариерата си.Първият рунд беше доста стратегически изигран и почти без никакъв екшън от двамата, като изненадващо или не, Густафсон беше доста наранен от действията на Смит, независимо колко малко сториха двамата в октагона. Десен крос на Смит намери носа на съперника в самото начало на битката, като това бе наистина изолиран опит за размяна на юмруци.

MASSIVE body shot into a takedown!@AlexTheMauler looks to take control as we head to the fourth. #UFCStockholm pic.twitter.com/kWD4aywuYW — UFC (@ufc) June 1, 2019

Густафсон можеше да се похвали само с няколко предни лоукика в краката на противника, който пък го разразни с десен външен лоукик в последните секунди на рунда.Смит сякаш дебнеше момент за завършващ удар с дясна ръка, докато Густафсон продължаваше в типичен стил да търси по-леки, но по-голям брой попадения от всякакъв вид.



Шведът блокира два хайкика, а после Смит намери отново носа му с ляв прав, след което пък пробва масирана атака с успешен ляв ъперкът и опит за канонада. Густафсон се измъкна и се премести в средата на октагона, с което уби темпото, но отново изглеждаше уязвим срещу атаките на опонента си. До края на рунда двамата не направиха нещо съществено, а статистиката показваше към този момент, че шведът води с 32-22 значими попадения!



В първата минута на третия рунд двамата направиха зрелищна кратка размяна на крошета, като Густафсон пробва и марковия си десен ъперкът, но нито един от ударите не попадна чисто в целта. Смит опита да поеме инициативата с нова атака с десни крошета и удари с дясна ръка през глава, които обаче бяха с цел нокаут и пропуснаха предназначението си. Густафсон предпочиташе да продължава да "докосва" опонента, но да записва попадения и да трупа точки в очите на съдиите, като в 40-ата секунда преди края шведът записа ляв хайкик и осъществи тейкдаун.



Лакът в челото на поваления Смит го позашемети, но до края на рунда нямаше достатъчно секунди, за да изпадне в истинска беда той.В първата минута на следващия рунд Смит отби опит за тейкдаун и вместо това пое контрол върху гърба на съперника си и се "качи" върху него, като шведът отказваше да легне на земята доста дълго време и стоеше в поза "костенурка".



