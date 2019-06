Тенис 20-годишна американка изхвърли Серина Уилямс от "Ролан Гарос" 01 юни 2019 | 21:54 - Обновена 0



копирано





Предишните й две победи над тенисистки от топ 10 бяха срещу Каролин Гарсия и Юлия Гьоргес, но успехът над Уилямс на "Филип Шатрие" е от съвсем различна стратосфера. Серина наниза 10 аса срещу нито един за опонентката й, но това не означава, че можеше да разчита постоянно на първия си сервис.

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.



Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019

Всъщност Кенин показа забележителен ретур, а и често имаше възможността да връща второ подаване на Уилямс. Също така 20-годишната американка беше безпощадна с бекхенда си, докато Серина направи прекалено много непредизвикани грешки от форхенд.Прекомерният риск от самото начало на двубоя се отплати на Кенин, макар подобна стратегия да не е подходяща в дългосрочен план.



В краткосрочен обаче тя сработи впечатляващо и по-младата американка не спираше да цели линиите както от сервис, така и след ударите си от основната линия и това неимоверно наклони везните в нейна полза. Кенин за първи път в кариерата си изобщо печели двубои на "Ролан Гарос", като изпусна за малко да бъде сред поставените, тъй като започна турнира на 35-а позиция в световната ранглиста.

A HUGE shock at the French Open as Serena Williams falls to compatriot Sofia Kenin! pic.twitter.com/gIA43nzOZv — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 1, 2019

През януари тя спечели първата си титла на ниво WTA в Хобарт и сега наистина накара света да й обърне подобаващо внимание, елиминирайки великата шампионка. Серина имаше два финала и четвъртфинал в последните си три участия в турнирите от "Големия шлем", но сега напуска "Ролан Гарос" още в първата седмица.



Поради физически проблеми обаче тя беше щастлива изобщо да участва в Париж, така че ранното отпадане не би трябвало да се приеме като голяма трагедия от феновете и щаба й.



Кенин ще се изправи срещу една от най-добрите тенисистки до момента през годината, макар и не толкова с резултатите си на клей - Ашли Барти, която горе-долу по същото време се справи безпроблемно с Андреа Петкович с 6:3, 6:1. Носителката на 23 титли от "Големия шлем" и трикратна шампионка в Париж Серина Уилямс изненадващо отпадна още в трети кръг на "Ролан Гарос" след поражение с 2:6, 5:7 за 92 минути на централния корт срещу сънародничката си София Кенин. 20-годишната американка не е била родена, когато Серина дебютира на "Ролан Гарос", но сега постигна най-голямата победа в кратката си кариера.Предишните й две победи над тенисистки от топ 10 бяха срещу Каролин Гарсия и Юлия Гьоргес, но успехът над Уилямс на "Филип Шатрие" е от съвсем различна стратосфера. Серина наниза 10 аса срещу нито един за опонентката й, но това не означава, че можеше да разчита постоянно на първия си сервис.Всъщност Кенин показа забележителен ретур, а и често имаше възможността да връща второ подаване на Уилямс. Също така 20-годишната американка беше безпощадна с бекхенда си, докато Серина направи прекалено много непредизвикани грешки от форхенд.Прекомерният риск от самото начало на двубоя се отплати на Кенин, макар подобна стратегия да не е подходяща в дългосрочен план.В краткосрочен обаче тя сработи впечатляващо и по-младата американка не спираше да цели линиите както от сервис, така и след ударите си от основната линия и това неимоверно наклони везните в нейна полза. Кенин за първи път в кариерата си изобщо печели двубои на "Ролан Гарос", като изпусна за малко да бъде сред поставените, тъй като започна турнира на 35-а позиция в световната ранглиста.През януари тя спечели първата си титла на ниво WTA в Хобарт и сега наистина накара света да й обърне подобаващо внимание, елиминирайки великата шампионка. Серина имаше два финала и четвъртфинал в последните си три участия в турнирите от "Големия шлем", но сега напуска "Ролан Гарос" още в първата седмица.Поради физически проблеми обаче тя беше щастлива изобщо да участва в Париж, така че ранното отпадане не би трябвало да се приеме като голяма трагедия от феновете и щаба й.Кенин ще се изправи срещу една от най-добрите тенисистки до момента през годината, макар и не толкова с резултатите си на клей - Ашли Барти, която горе-долу по същото време се справи безпроблемно с Андреа Петкович с 6:3, 6:1.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4370 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1